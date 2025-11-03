Orbán Viktor jawohl-kormányról beszélt

„Az Economist elemzése szerint Ukrajnának 400 milliárd dollárra lenne szüksége a következő négy évben, hogy folytassa a háborút. Fegyverek, újjáépítés, nyugdíjak, fizetések. A cechet Európa nevére írnák. Más balek nem maradt, aki beszállna” – írja Orbán Viktor miniszterelnök új Facebook-posztjában

„Ezért idegesek annyira Brüsszelben. Ezért nyúlnák le a befagyasztott orosz vagyont, ezért akarják átalakítani az uniós támogatások rendszerét és ezért akarnak új hiteleket felvenni.

Mi ezt elutasítjuk. Magyarországnak nem dolga finanszírozni Ukrajnát. Nincs rá okunk, sem politikai, sem gazdasági, sem erkölcsi szempontból” – írja a kormányfő.

„Európában nem vagyunk egyedül, de mi vagyunk a legnyíltabbak.

Ezért támadnak folyamatosan Brüsszelből. Nekik egy jawohl-kormány kell,

Európai Ügyészséggel, EU-konform gazdaságpolitikával, brüsszeli szakértőkkel, és egy fogott miniszterelnökkel” – fogalmazott Orbán Viktor.