2025. november 3. hétfő Győző
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! címû mûsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2024. december 13-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor jawohl-kormányról beszélt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Orbán Viktor szerint Ukrajnának 400 milliárd dollárra lenne szüksége a következő négy évben, hogy folytassa a háborút, de mivel Amerika kiszállt, már csak Európa maradt balekként. De a magyar kormány ezt elutasítja, mert „Magyarországnak nem dolga finanszírozni Ukrajnát” – fogalmazott a kormányfő Facebook-posztjában.

„Az Economist elemzése szerint Ukrajnának 400 milliárd dollárra lenne szüksége a következő négy évben, hogy folytassa a háborút. Fegyverek, újjáépítés, nyugdíjak, fizetések. A cechet Európa nevére írnák. Más balek nem maradt, aki beszállna” – írja Orbán Viktor miniszterelnök új Facebook-posztjában

„Ezért idegesek annyira Brüsszelben. Ezért nyúlnák le a befagyasztott orosz vagyont, ezért akarják átalakítani az uniós támogatások rendszerét és ezért akarnak új hiteleket felvenni.
Mi ezt elutasítjuk. Magyarországnak nem dolga finanszírozni Ukrajnát. Nincs rá okunk, sem politikai, sem gazdasági, sem erkölcsi szempontból” – írja a kormányfő.

„Európában nem vagyunk egyedül, de mi vagyunk a legnyíltabbak.

Ezért támadnak folyamatosan Brüsszelből. Nekik egy jawohl-kormány kell,

Európai Ügyészséggel, EU-konform gazdaságpolitikával, brüsszeli szakértőkkel, és egy fogott miniszterelnökkel” – fogalmazott Orbán Viktor.

