ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.16
usd:
333.04
bux:
106509.89
2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szobor a budapesti Farkasréti temetőben a közelgő mindenszentek ünnepe és halottak napja előtt 2020. október 31-én.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Máris változik a temetői nyitvatartás

Infostart

Október 30. és november 2. között változik több fővárosi temető nyitvatartási ideje.

Meghosszabbított nyitvatartással várják a megemlékezőket a fővárosi fenntartású köztemetők a mindenszentek és a halottak napja időszakában - közölte a Budapesti Közművek BTI Temetkezési Divíziója.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is biztosítják, hogy a hozzátartozók méltó módon emlékezhessenek meg szeretteikről mindenszentek és halottak napján. Ennek érdekében az Új köztemető, az óbudai, a budafoki, a csepeli, a kispesti, a megyeri, a pestszentlőrinci, a cinkotai, a pesterzsébeti, a rákospalotai és a farkasréti temető, a csömöri sírkert, a Tamás utcai és az Angeli úti urnatemető, valamint a kispesti öregtemető az ünnep időszakában meghosszabbított nyitvatartás mellett, október 30-tól november 2-ig reggel 7 órától este 8 óráig látogatható.

Az Új köztemetőben, a farkasréti és az óbudai temetőben november 1-jén délután négy órától a temetőlátogatókkal közös mécsesgyújtást tartanak, csatlakozva a V. országos mindenszenteki mécsesgyújtáshoz.

A köztemetők irodáiban november 1-jéig meghosszabbított nyitvatartással fogadják az ügyfeleket.

A társaság felhívta a figyelmet arra, hogy október 31-től november 2-ig az idén is tilos gépjárművel behajtani a fővárosi temetőkbe. Ez alól kivétel az Új köztemető, ahova - a forgalomtól függően - október 31-én reggel 7 órától november 2-án este 8 óráig díjmentesen lehet behajtani. A temető nagy területére tekintettel október 31-én és november 1-jén 8 és 17 óra között kisbusz segíti az idősek és távoli parcellákba érkezők közlekedését.

A mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező látogatót szállító gépjárművek ebben az időszakban is időkorlátozás nélkül hajthatnak be a BTI temetőibe, ha ezt a sírkertek gyalogosforgalmának sűrűsége lehetővé teszi.

A Budapesti Közművek arra kéri az idős, illetve mozgásukban korlátozott látogatókat, hogy ezeken a napokon lehetőség szerint inkább a kisebb forgalmú, délelőtti órákban keressék fel a fővárosi sírkerteket.

A biztonságos temetőlátogatás és a forgalom zavartalansága érdekében a temetőkben megerősített rendészeti szolgálatot biztosítanak, emellett a kerületi rendőrségi egységek, közterület-felügyelők és a polgárőrség tagjai is járőröznek a forgalmas napokon - írták.

A fővárosi temetők látogatási rendjével kapcsolatos további tudnivalók elérhetőek a bti.budapestikozmuvek.hu weboldalon.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Máris változik a temetői nyitvatartás

nyitvatartás

temető

halottak napja

mindenszentek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt
Kell valamilyen adatrögzítőnek lennie a fedélzeten, így a vizsgálatnak van esélye, hogy kiderítse a baleset okát – mondta el Varga G. Gábor szakértő a kenyai légikatasztrófáról, amelynek során nyolc magyar turista halt meg egy kisgép balesetében. A katasztrófa okáról még nem tudunk semmit, de az esőzést leszámítva minden körülmény a szokásos volt: egy erre a célra rendszeresen használt 18 éves Cessna kisgéppel repültek menetrend szerinti járaton.
 

Fél órán át keresték a magyarokkal lezuhant kenyai gépet – drámai részletek a tragédiáról

Két magyar kiskorú is van a kenyai légibaleset áldozatai között

Nyolc magyar áldozata van a kenyai repülőszerencsétlenségnek – videó

Tragédiák sorát követte a magyarokkal repülő kenyai kisgép lezuhanása

Újabb borzalmas videó a magyar áldozatokat követelő kenyai repülőszerencsétlenségről

Orbán Viktor is reagált a kenyai repülőszerencsétlenségre

VIDEÓ
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.28. kedd, 18:00
Kaderják Péter
a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Már az állami hivatal kongatja a vészharangot Európa legerősebb országában: ebből összeroskadás lehet

Már az állami hivatal kongatja a vészharangot Európa legerősebb országában: ebből összeroskadás lehet

A német Szövetségi Számvevőszék arra figyelmeztet, hogy a hidrogéngazdaság kiépítésének késlekedése Németországban milliárdos kockázatot jelenthet az adófizetők számára. A hatóság jelentése szerint fennáll annak a veszélye, hogy az állam tartós és egyre nagyobb volumenű támogatásokra kényszerül, ami súlyos következményekkel járhat a szövetségi költségvetésre. A szövetségi kormány célja, hogy egy működő hidrogénalapú gazdaságot építsen ki, hogy 2045-re teljesíteni lehessen a törvényben rögzített klímasemlegességi vállalást.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális, ami kiderült a ChatGPT-ről: ezen nagyon sürgősen el kell gondolkodni, rengteg magyar is veszélyben

Brutális, ami kiderült a ChatGPT-ről: ezen nagyon sürgősen el kell gondolkodni, rengteg magyar is veszélyben

Az OpenAI közzétette, hogy a ChatGPT felhasználóinak mintegy 0,07%-a mutat mentális egészségügyi vészhelyzetekre utaló jeleket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Strongest storm of the year closes in on Jamaica with warnings of 'catastrophic' conditions

Strongest storm of the year closes in on Jamaica with warnings of 'catastrophic' conditions

Three people have died as Hurricane Melissa approaches, with one tourist telling the BBC: "You do get a real sense that something incredibly serious is about to happen."

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 28. 13:58
Tragédiák sorát követte a magyarokkal repülő kenyai kisgép lezuhanása
2025. október 28. 13:48
Orbán Viktor is reagált a kenyai repülőszerencsétlenségre
×
×
×
×