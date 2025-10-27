A közösségi médiában közzétett bejegyzésében azt írja a Pest Vármegyei Kutató-Mentő szolgálat, hogy egy időben riasztották őket, az Országos Mentőszolgálatot és a Pest vármegyei rendőrséget egy érdekes esethez.

A kora esti órákban érkezett a bejelentés, ami alapján valaki bajba kerülhetett a Pilisszentlászló feletti erdőben. Két kutatóegység indult útnak, ám a helyszínen kiderült, hogy nincs igazán nagy baj. Mint írják, az erdőből érkező segítségkérés valós volt, azonban

a „bajbajutott” személy valószínűleg tudatmódosító szer hatása alatt állt, és vélt vagy valós dolgoktól rettent meg, ezért kért segítséget.

Először a rendőrök közelítették meg a helyszínt, a kutató-mentők pedig egy UTV-járművel a mentőszolgálat munkatársait juttatta oda. A „bajbajutottat” végül közös erővel vitték ki az erdőből, a mentők pedig további kivizsgálás céljából elszállították.