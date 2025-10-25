ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.1
usd:
335.54
bux:
0
2025. október 25. szombat Bianka, Blanka
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Alarm And Foliage On Wooden Table
Nyitókép: RomoloTavani/Getty Images

Aludjunk egy órával többet - de előtte tájékozódjunk!

Infostart / MTI

Az óraigazítás néhány belföldi és nemzetközi vonat, pár helyi és helyközi autóbusz, valamint kevés fővárosi éjszakai buszjárat menetrendjét is érinti.

Vasárnap kezdődik a téli időszámítás, az órákat hivatalosan hajnali háromról két órára állítják át. Az óraigazítás néhány belföldi és nemzetközi vonat, pár helyi és helyközi autóbusz, valamint kevés fővárosi éjszakai buszjárat menetrendjét is érinti.

A Budapesti Közlekedési Központ közleménye alapján néhány vonalon - jellemzően a ritkábban közlekedő járatoknál - egy-két indulás időpontja változik, ugyanakkor a téli és a nyári időszámítás szerint is közlekedik hajnali kettő és három óra között a legtöbb éjszakai járat, jellemzően azok, amelyek óránként, fél óránként, vagy még sűrűbben indulnak.

A Mávinform tájékoztatása szerint az óraigazítás néhány belföldi és nemzetközi vonat menetrendjét érinti, valamint pár helyközi Volán-járat közlekedése módosul Érd és Kiskunhalas térségében.

Az óraátállításban érintett a Budapest-Győr-Hegyeshalom-vonalon egy, Budapest-Esztergom vonatkozásban kettő, a Budapest-Székesfehérvár-vonalon kettő, Budapest-Vác-Szob vonatkozásban három, a Budapest-Veresegyház-Vácrátót-Vác-vonalon egy, míg Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vonatkozásban négy vonat. Szintén módosul a Budapest-Újszász-Szolnok-vonalon kettő, Budapest-Lajosmizse és Kaposvár-Siófok vonatkozásban egy-egy szerelvény menetrendje.

A Szeged és Hódmezővásárhely között járó TramTrain vasútvillamos esetében két vonat menetrendjében lesz változás.

Az óraátállítás Magyarország területén öt nemzetközi vonatot érint: a Bécs és Bukarest között közlekedő Dacia EuroCity, a Bukarest és Bécs között járó Dacia EuroCity, a Csapról és közvetlen kocsikkal Kijevből érkező Hortobágy EuroCity (EC 140), a Kijevből érkező Transcarpathia gyorsvonat, illetve a Kijevbe induló Transcarpathia gyorsvonat érintett.

Változások lesznek a helyi és helyközi buszközlekedésben is. Öt helyközi járat érintett Érd-Bem tér, Kelenföld vasútállomás-Érd, Kunszentmiklós-Népliget, Kiskunhalas-Népliget és Cibakháza-Szolnok viszonylatban, ezenfelül Szeged és Dunaújváros helyi buszközlekedésében lesznek változások.

Részletes információk a https://www.mavcsoport.hu/mavinform oldalon találhatók.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Aludjunk egy órával többet - de előtte tájékozódjunk!

óraátállítás

közlekedés

alvás

óra

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új módszerrel gondozzák a demens betegeket – segítséget kapnak a családtagok

Új módszerrel gondozzák a demens betegeket – segítséget kapnak a családtagok

Demenciával élőket és családtagjaikat segítő svéd módszert honosított meg Magyarországon a Johannita Segítő Szolgálat. Az egyedülálló gondozási filozófia lényege a tünetek kontrollálása, valamint a hozzátartozók támogatása. A módszert már sikeresen alkalmazza itthon a Sarepta evangélikus idősotthon. A Johannita Segítő Szolgálat a filozófia szélesebbkörű alkalmazása érdekében oktatókat képez, hamarosan pedig az érintettek családtagjainak képzését is elkezdik. Porcsalmy László, a Johannita Segítő Szolgálat elnöke az InfoRádióban beszélt a részletekről.
 

Nagyon sokaknak megtetszett már a Semmelweis HELP tünetellenőrző alkalmazás

Fendler Judit: drámaian kevesen mennek el itthon a szűrővizsgálatokra, pedig életet menthetnek

Megvakult emberek látnak újra egy találmány segítségével

Londoni találkozó: le akarja vágni Oroszországot a világ olaj- és gázpiacáról a „hajlandók koalíciója”

 

A budapesti békecsúcsról is szó lesz: orosz elnöki különmegbízott érkezett Amerikába

Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcs után: Magyarország nem megy háborúba

Antonio Costa: Ukrajnának lesz pénze megvédenie magát, Oroszország azonnal fogadja el a tűzszünetet!

Robert Fico: sikerült elérni, hogy az orosz vagyon elkobzása ne kerüljön a záródokumentumba

Az Ukrajnát támogató országok vezetői csúcstalálkozót tartanak pénteken Londonban

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Összeomlás szélén az ukrán erődváros védelme, összeroppant az orosz hadiipar - Percről percre tudósításunk az ukrán háborúról szombaton

Összeomlás szélén az ukrán erődváros védelme, összeroppant az orosz hadiipar - Percről percre tudósításunk az ukrán háborúról szombaton

Meglepő adatokat produkált az orosz gazdaság húzóereje, a hadiipar, a kétszámjegyű bővülés úgy tűnik, már a múlté. A zsugorodás egyelőre még nem érte el az ágazatot, de nagyon úgy tűnik, elkerülhetetlen. Eközben az ukrán jelentések szerint Pokrovszk végveszélyben, a honvédő egységeket kvázi bekerítették. Putyin különmegbízottja az Egyesült Államokba utazott, hogy újraindítsa a tárgyalásokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási hódításba kezdett az AI Magyarországon is: ezek a munkák lesznek az első nagy áldozatok?

Óriási hódításba kezdett az AI Magyarországon is: ezek a munkák lesznek az első nagy áldozatok?

A mesterséges intelligencia néhány év alatt a kreatív szakmák egyik legforróbb témájává vált.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Gaza children dying as they wait for Israel to enable evacuations

Gaza children dying as they wait for Israel to enable evacuations

Around 15,000 Gazans are waiting for urgent medical treatment, according to the UN.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 25. 14:50
Már telefonos alkalmazással is figyelhetjük a folyóvizek állapotát – a tudósok kifejezetten kérik is
2025. október 25. 13:26
A Nézőpont bemutatja az október 23-ai "nézettségverseny" eredményét
×
×
×
×