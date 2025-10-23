Autóval külföldre: fontos változás a déli határnál

A magyar belügyminiszter szerb kollégájával tartott megbeszélését követően emlékeztetett arra, hogy az előző megállapodást is Ivica Dacic-csal írták alá, az egyezményt betartották és érvényre juttatták a két ország állampolgárai javára.

Az új megállapodás elősegíti, hogy az emberek gyorsan, hatékonyan tudjanak az egyik országból a másikba utazni. Ennek érdekében a rendőri vezetők meghatározhatják a határátkelők nyitva tartási idejét, illetve azt, hogy egyes átkelőket a szerb és magyar rendőrök közösen működtethessenek – tudatta a politikus.

Pintér Sándor kifejtette, Magyarország kötelezettsége az Európai Határregisztrációs Rendszer bevezetése. Az október 28-tól fokozatosan bevezetett rendszer a harmadik országok Szerbia irányából érkező állampolgárainak kötelezővé teszi a regisztrációt. Az egyszeri regisztrációt követően a rendszer használata felgyorsítja az átkelést – fűzte hozzá.

Ivica Dacic kifejtette, az előző, 2012-es egyezmény aláírását követően megnövekedett a határt átlépő utazók, járművek, a határátkelőhelyek száma, nyitva tartása. Emellett hamarosan elindulhat a forgalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon is.

Az új egyezmény egységesen kezeli a szükséges változásokat, ami lehetővé teszi, hogy a személyek és áruk határátlépése minél gyorsabb legyen közúton, vasúton és vízi úton – közölte a szerb belügyminiszter.

A szerb kormány kérése az volt magyar partnereik felé, hogy az új uniós rendszert alkalmazva próbálják meg minimálissá tenni a szerb állampolgárok várakozását – mondta Ivica Dacic.

A szerb kormány miniszterelnök-helyettese hangsúlyozta, elégedettek a két ország rendőrségének együttműködésével a határigazgatásban, illetve a szervezett bűnözés és az illegális migrációval szembeni fellépésben.