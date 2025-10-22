Klebelsberg Központ: progresszív irány a tanárok teljesítményértékelése

Elkészült az első teljes körű teljesítményértékelés a 2024-25-ös tanévről a pedagógusok körében. Összesen 69 324 pedagógust értékelt a vezetője, 85 százalékuk kapott is pontszáma kapcsán béremelést - ismertette az InfoRádióban a Klebelsberg Központ elnökhelyettese. Péterfy Balázs elmondta: "több mint 58 ezren kaptak a 69 ezer főből valamekkora béremelést a szeptemberi bérükkel, ez az összeg beépült az illetményükbe, innentől kezdve folyamatosan meg fogják kapni a többletet."

A Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke, Gosztonyi Gábor nem tartja igazságosnak a rendszert. Szerinte a teljesítményértékelés tovább zilálja a nevelőtestületeket, és a munkahelyen belül fokozza a bérfeszültségeket a kormány.

A Klebelsberg Központ elnökhelyettese ezt vitatja, és a teljesítményértékelést progresszívnek és előremutatónak tartja. Szerinte a kormánynak a célja, hogy motiválja a kollégákat, ahogy például a piaci szereplőknél is jutalmazzák a kiemelkedő teljesítményt. "Az értékelés részletes szempontsort vesz figyelembe és azok a kritikák, amelyek szerint iskolánként eltérőek az eredmények abból adódik, hogy különböznek az intézmények a tanulói összetételtől kezdve a speciális feladatokig" - tette hozzá Péterfy Balázs.

A pedagógusok első teljes körű teljesítményértékelését összességében sikeresnek találta az elnökhelyettes, tapasztalataikat pedig megosztották a területet irányító Belügyminisztériummal.