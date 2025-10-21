Fel van adva a lecke az utazóközönségnek Budapesten – mutatjuk a tudnivalókat

A közlemény szerint október 22-én, szerdán ünnepi megemlékezést tartanak a Műegyetemnél, illetve fáklyás felvonulás indul a Műegyetemtől a Bem József térre, majd október 23-án, csütörtökön reggel a Kossuth Lajos téren rendeznek ünnepélyes zászlófelvonást.

Hozzátették, hogy csütörtökön délelőtt vonulásos rendezvény indul a Margit híd budai hídfőjétől a Kossuth Lajos térre, majd 14 órától a Deák Ferenc térről a Hősök terére.

A lezárásokhoz kapcsolódóan változik az érintett BKK-járatok közlekedése is: több villamos- és buszjárat módosított útvonalon közlekedik szerdán és csütörtökön.

Közúti változások október 22-én és 23-án, szerdán és csütörtökön

Október 22-én, szerdán várhatóan 10 órától 18 óráig lezárják a Műegyetem rakpartot, majd várhatóan 16 órától 19 óráig fáklyás felvonulás miatt szakaszos forgalomkorlátozás lesz a Szent Gellért tér–Szent Gellért rakpart–Döbrentei tér–Várkert rakpart–Ybl Miklós tér–Lánchíd utca–Clark Ádám tér–Fő utca–Jégverem utca–Bem rakpart–Csalogány utca–Nagy Imre tér–Fő utca–Bem József tér útvonalon.

Október 23-án, csütörtökön egész nap lezárják a II., Lövőház utcát, 8 órától estig a II., Margit körút külső sávját a Kis Rókus utca és a Széna tér között, valamint 14 órától 19 óráig a Bem József tér–Bem József utca–Margit körút–Széna tér–Széll Kálmán tér útvonalat.

Október 23-án, csütörtökön 11 órától vonulásos rendezvény indul a Margit híd, budai hídfőtől a Margit híd–Szent István körút–Nyugati tér–Bajcsy-Zsilinszky út–Alkotmány utca útvonalon. Érkezés a Kossuth Lajos térre 13 óra körül.

Október 23-án, csütörtökön várhatóan 9 és 15 óra között lezárják a Váci út–Bajcsy-Zsilinszky út útvonalat a Lehel tértől a Szent István Bazilikáig.

Október 23-án, csütörtökön 14 órától vonulásos demonstráció indul a Deák Ferenc térről a Bajcsy-Zsilinszky út–Andrássy út útvonalon, érkezés 16 óra körül a Hősök terére, ahol várhatóan 19 óráig tart a rendezvény.

Közösségi közlekedési változások október 22-én, szerdán

A 107-es busz 10 és 18 óra között nem érinti a Műegyetem rakpartot, helyette a Budafoki út–Karinthy Frigyes út–Irinyi József utca útvonalon közlekedik.

Emellett a 7-es, a 107-es és a 133E autóbuszok várhatóan 16:00 és 16:40 között a Szabadság hídon át közlekednek az Erzsébet híd helyett.

A 11-es autóbusz várhatóan 16:30 és 17:10 között módosított útvonalon, a Nagybányai út és (a Batthyány tér helyett) a Széll Kálmán tér között közlekedik.

A 16-os autóbusz várhatóan 16:20 és 17:00 között rövidített útvonalon, a Széll Kálmán tér és a Clark Ádám tér között közlekedik.

A 19-es és a 41-es villamosok várhatóan 16:00 és 16:40 között az észak-budai végállomásuk felől csak a Döbrentei térig, dél-budai végállomásuk felől pedig csak a Szent Gellért tér - Műegyetem megállóig közlekednek. Ezt követően 16:40-től 18:30-ig a villamosok a Szent Lukács Gyógyfürdő és a Rudas Gyógyfürdő között az 56A és a 17-es villamos vonalán, a Krisztina körút–Széll Kálmán tér–Margit körút útvonalon közlekednek.

A 47-es és a 49-es villamosok várhatóan 16:00 és 16:40 között a dél-budai végállomásuk felől csak a Szent Gelélrt tér – Műegyetem megállóig közlekednek.

A 39-es busz várhatóan 16:30 és 17:10 között rövidített útvonalon, a Goldmark Károly utca és a Fazekas utca között közlekedik.

Az 56-os villamos várhatóan 16:00 és 16:40 között a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között a 61-es villamos vonalán közlekedik.

A 105-ös, a 178-as, a 210-es és a 216-os autóbuszok várhatóan 16:20-tól 17:00-ig a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon át közlekednek.

Közösségi közlekedési változások október 23-án, csütörtökön

A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok egész nap rövidített útvonalon, a Jászai Mari tér helyett a Kossuth Lajos tér (Széchenyi rakpart) megállóig közlekednek. A BKK a villamosok helyett a 15-ös autóbusz igénybevételét ajánlja.

Az M2-es és az M3-as metró várhatóan 13 és 15 óra között a Kossuth Lajos tér állomáson megállás nélkül áthalad.

A 4-es és a 6-os villamosok 10 és 13 óra között a dél-budai végállomások és az Oktogon között közlekednek, 14 és 16 óra között a dél-budai végállomásuk és a Blaha Lujza tér, illetve a Széll Kálmán tér és az Oktogon között közlekednek, a Blaha Lujza tér és a Király utca között egy vágányon ingajárat közlekedik.

A 17-es, a 19-es és a 41-es villamosok 10 és 13 óra között dél felől a Széll Kálmán térig és a Batthyány térig, északról a Szent Lukács Gyógyfürdőig járnak.

A 26-os autóbusz várhatóan 9 és 15 óra között rövidített útvonalon közlekedik, a Göncz Árpád városközpont felől csak a Margitsziget, Centenáriumi emlékműig jár.

A91-es, a 191-es és a 291-es autóbuszok várhatóan 9 és 15 óra között a Nyugati pályaudvar helyett a Margit körúton át a Széll Kálmán térig járnak.

A 9-es autóbuszok várhatóan 9 és 12:30 között Budán Óbuda és a Zsigmond tér között, Pesten Kőbánya és Deák Ferenc tér között járnak. Várhatóan 12:30 és 15 óra között a Margit híd helyett az Erzsébet hídon át közlekednek.

A 15-ös autóbuszok, valamint a 72-es trolibusz várhatóan 9 és 15 óra között dél felől a Deák Ferenc térig, észak felől a 72-es és a 73-as trolibuszok a Kossuth Lajos térre járnak, a 15-ös autóbuszok a Lehel térig közlekednek.

A 100E autóbusz várhatóan 13 és 15 óra között a Kálvin térig jár, a Deák Ferenc teret nem érinti.

A 105-ös és a 210B autóbuszok várhatóan 13 és 15:30 között mindkét irányban módosított útvonalon, a Margit hídon és a Podmaniczky utcán át közlekednek; 15:30 és 20 óra között az Andrássy út zárásakor a Bajcsy-Zsilinszky út–Podmaniczky utca–Dózsa György út útvonalon terelve járnak, ideiglenesen a 72-es trolibusz megállóiban állnak meg.

A 16-os autóbuszok várhatóan 13 óra és 14:30 között a Széll Kálmán tér és a Széchenyi István tér között közlekednek.

A 216-os és a 178-as autóbuszok várhatóan 13 óra és 14:30 között a budai végállomásaik és a Batthyány tér között közlekednek.

A 70-es és a 78-as trolibuszok várhatóan 12 óra és 16 óra között rövidített útvonalon, az Erzsébet királyné útja, aluljáró, illetve a Keleti pályaudvar és az Akácfa utca között közlekednek.

A 73-as trolibusz várhatóan 15 és 20 óra között nem közlekedik.

A 76-os trolibusz várhatóan 15 és 20 óra között módosított útvonalon, a Jászai Mari tér és a Nyugati pályaudvar, illetve a Keleti pályaudvar és az Izabella utca/Király utca csomópont között jár.

A 20E autóbusz várhatóan 14 és 20 óra között terelve jár, a Hősök tere megállóhelyet nem érinti.

A 30-as, a 30A és a 230-as autóbusz, illetve a 79-es trolibusz várhatóan 14 és 20 óra között terelve jár, a Benczúr utca és a Hősök tere megállóhelyet nem érinti.

A 75-ös trolibusz várhatóan 14 és 20 óra között terelve jár, a Damjanich utca / Dózsa György út, a Benczúr utca és a Hősök tere megállóhelyet nem érinti.

Az M1-es metró várhatóan 18:30-tól nem áll meg a Hősök tere állomáson.

A feltüntetett időpontok a korlátozások várható időtartamát jelzik.

A valós idejű és a tervezett forgalmi változásokat, valamint a legfontosabb közlekedési információkat a bkk.hu/nemzetiunnep oldalon lehet követni.