Czepek Gábor kormánybiztosként felel a villamosenergia-tárolási kapacitás bővítéséért – jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. Czepek Gábor a kinevezésről szóló kormányhatározat szerint a jelenlegi helyzet és lehetőségek áttekintése, a nemzetközi technológiák feltérképezése alapján kialakítja a villamosenergia-tárolási képesség fejlesztését elősegítő kormányzati program tervezetét, továbbá

kiemelten foglalkozik a lakossági áramtárolás kérdéseivel,

valamint kapcsolatot tart az iparági szereplőkkel. A kormánybiztos elkészíti a feladatköréhez kapcsolódó kormány-előterjesztéseket.

Magyarország 2030-ra el kívánja érni, hogy a hazai villamosenergia-igényeket akár teljes egészében belföldön megtermelt árammal legyen képes kiszolgálni. Ennek egyik alapfeltétele a kimagasló napelemes kapacitások jóvoltából már adott, de bővíteni kell hozzá a tárolói képességeket is. A magyar villamosenergia-rendszer kulcskérdése tehát a tárolás, amelyet a kormány súlyának megfelelően kiemelten kezel. Czepek Gábort ezért nevezték ki a villamosenergia-tárolási kapacitás bővítéséért felelős kormánybiztossá. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára új megbízatásának részeként elkészíti és a kormány elé viszi a kapcsolódó program tervezetét – írta közleményében az Energiaügyi Minisztérium.

Magyarországon idén őszre már több mint 9 gigawatt megújuló beépített teljesítmény állt rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy Magyarország a naperőművek 25 százalékos arányával az áramtermelésben világelső.

Ugyanakkor a tiszta energiaforrások még hatékonyabb kiaknázásához fokozni kell az energiatárolási képességeket. A munka megkezdődött: idén már négyszeresére nőtt a hazai akkumulátoros tárolók összes kapacitása.

Az időjárásfüggő zöldenergia a kereslethez jobban igazodó módon hasznosítható, ha a megtermelt áram legalább néhány órára félretehető. A kiegyensúlyozottabb felhasználás erősíti a hazai ellátás biztonságát és Magyarország energiaszuverenitását – olvasható a közleményben.