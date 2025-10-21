Drámai eset: mentőhelikopter szállt le az autónál, rosszul lett a 40 éves sofőr

Múlt héten egy Veszprém vármegyei boltnál parkolt le autójával egy 40 év körüli férfi, aki ezt követően nem szállt ki a kocsiból. Erre többen felfigyeltek, köztük a férfi testvére is, aki az üzlet előtt várakozott. Azonnal az autóhoz siettek, ahol eszméletlen állapotban találták az illetőt, ezért azonnal mentőt hívtak. Kimentették a férfit az autóból, majd a telefonos utasítások szerint megvizsgálták, és kiderült, hogy már nem lélegzett.

A mentésirányító rögtön mentőgépkocsit és mentőhelikoptert riasztott, miközben telefonvonalban maradt a bátor bejelentőkkel, akik az utasításai alapján folytatták a kétségbeesett küzdelmet a beteg életéért.

Végül a kiérkező mentősök átvették az életmentést, ami a gyors segítségnyújtásnak köszönhetően végül rövid időn belül sikerre vezetett és férfit végül stabil állapotban szállította kórházba a helikopter mentőegysége – ismertette a drámai esetet az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.