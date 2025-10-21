ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.1
usd:
334.78
bux:
0
2025. október 21. kedd Orsolya
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Országos Mentőszolgálat mentőhelikoptere a levegőben
Nyitókép: Országos Mentőszolgálat

Drámai eset: mentőhelikopter szállt le az autónál, rosszul lett a 40 éves sofőr

Infostart

Leparkolt egy boltnál, de nem szállt ki, ez lett gyanús többek között a testvérének is.

Múlt héten egy Veszprém vármegyei boltnál parkolt le autójával egy 40 év körüli férfi, aki ezt követően nem szállt ki a kocsiból. Erre többen felfigyeltek, köztük a férfi testvére is, aki az üzlet előtt várakozott. Azonnal az autóhoz siettek, ahol eszméletlen állapotban találták az illetőt, ezért azonnal mentőt hívtak. Kimentették a férfit az autóból, majd a telefonos utasítások szerint megvizsgálták, és kiderült, hogy már nem lélegzett.

A mentésirányító rögtön mentőgépkocsit és mentőhelikoptert riasztott, miközben telefonvonalban maradt a bátor bejelentőkkel, akik az utasításai alapján folytatták a kétségbeesett küzdelmet a beteg életéért.

Végül a kiérkező mentősök átvették az életmentést, ami a gyors segítségnyújtásnak köszönhetően végül rövid időn belül sikerre vezetett és férfit végül stabil állapotban szállította kórházba a helikopter mentőegysége – ismertette a drámai esetet az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

Kezdőlap    Belföld    Drámai eset: mentőhelikopter szállt le az autónál, rosszul lett a 40 éves sofőr

országos mentőszolgálat

rosszullét

mentőhelikopter

keringés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Katona Szandra: új életre is kelhetnek a Louvre-ból ellopott műkincsek

Katona Szandra: új életre is kelhetnek a Louvre-ból ellopott műkincsek
A rendőrség szerint nyolc „felbecsülhetetlen értékű” történelmi ékszert vitt el az a négy tolvaj, aki hétvégén betört a Louvre egyik legdíszesebb termébe. Katona Szandra igazságügyi műtárgyszakértő, galériatulajdonos azt mondta, az ellopott ékszerek legnagyobb eséllyel egy magángyűjtőhöz kerülhetnek, aki egyszerűen csak birtokolni akarja a műtárgyakat, de van egy rosszabb forgatókönyv is.
 

A nagy Louvre-lopás ára: nem csak a tolvaj és a megrendelő lesz gazdagabb

Vegyi konténer, speciális egységek – megszólalt a katasztrófavédelem a százhalombattai finomítótűzről

Vegyi konténer, speciális egységek – megszólalt a katasztrófavédelem a százhalombattai finomítótűzről

Még zajlik az oltás a Mol Dunai Finomítójában, ahol hétfő éjjel csaptak fel a lángok, robbanás is történt. A hatalmas füst kilométerekre ellátszott, ahogy a lángok fényét is számos településről látni lehetett. Csámpai Attila az InfoRádióban mondta el a részleteket.
 

Itt a Mol legutóbbi közleménye a százhalombattai olajfinomító tűzesetéről

Ég a Mol százhalombattai finomítója – képek, videók a helyszínről

Robbanás volt egy romániai kőolajfinomítóban

VIDEÓ
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.21. kedd, 18:00
Fekete Péter
a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magára talált a dollár, falnak szaladt a forint

Magára talált a dollár, falnak szaladt a forint

A tegnapi nap kisebb mozgások jellemezték a forintot. A mai nap 389 körül áll az euróval és 334,8 körül a dollárral szemben a forint. Eközben nagyot gyengül a japán jen az új elnök miatt, Kínában pedig a poltikailag meghatározó negyedik plénumot tartják. A mai nap az EKB elnöke és a Fed egyik fontos döntéshozója is beszédet tart.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, mit tervez az állam az otthoni fúrt kutakkal: ez minden háztulajdonost érint!

Kiderült, mit tervez az állam az otthoni fúrt kutakkal: ez minden háztulajdonost érint!

A klímaváltozás következtében egyre súlyosbodó aszály miatt már most is kritikus helyzetben vannak Magyarország vízkészletei.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Sanae Takaichi wins historic vote to become Japan's first female prime minister

Sanae Takaichi wins historic vote to become Japan's first female prime minister

Sanae Takaichi, who calls herself Japan's Margaret Thatcher, stitched up a late night deal to secure her appointment as PM.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 21. 08:04
A politikai erőszak terjedését kívánja megállítani kedden az Országgyűlés
2025. október 21. 07:53
Katona Szandra: új életre is kelhetnek a Louvre-ból ellopott műkincsek
×
×
×
×