2025. október 20. hétfő Vendel
Viharfelhők Sátoraljaújhelyről fotózva 2025. július 10-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Sötét és meleg lesz a héten, 20 fok is jöhet

Infostart / MTI

Jellemzően felhős, olykor esős, szeles, de az átlagosnál enyhébb idő várható a jövő héten, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már 20 Celsius-fok körül alakul és szerdától a hajnali fagyok is megszűnnek. Csütörtökön, a nemzeti ünnepen hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap az élénk szél mellett - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn az egyre vastagodó felhőzet mellett a nyugati országrészben kevesebb napsütés várható, az ország északkeleti részein a pára és köd feloszlását követően akár estig derült maradhat az idő, csapadék még nem lesz. Az ország nyugati felén többfelé megélénkül, Sopron és a Bakony térségében olykor meg is erősödik a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 16 fok között várható.

Kedden mindenütt erősen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, legfeljebb átmeneti szakadozások lehetnek. Eső, záporeső előfordulhat, nagyobb eséllyel az ország északnyugati, északi felében. Az általában délies szelet élénk lökések kísérhetik, északkeleten ugyanakkor gyenge marad a keleties irányú légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a Dunántúlon többnyire 6-10, keletebbre 1 és 7 fok között alakul, de a kezdetben derült északkeleti, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet. A csúcsérték általában 15 és 20 fok között várható, de az Északi-középhegység, illetve a főváros tágabb környezetében 7 és 14 fok között alakul a maximum.

Szerdán a felhőzet átmenetileg szakadozik, vékonyodik, így hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap, de eső, záporeső elszórtan előfordulhat. A déli, délkeleti szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 7 és 12 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb is lehet. Délután az ország nagy részén 16 és 21 fok közötti értékek valószínűek, de az Északi-középhegység térségében 15 fok alatt maradhat a maximum.

Csütörtökön, az október 23-ai nemzeti ünnepen a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. A csapadékhajlam főként a nap második felében kezdhet el növekedni. A többnyire déli, délnyugati szél élénk, olykor erős lesz. A hajnali 6-13 fokról délutánra 15 és 23 fok közé melegszik fel a levegő.

Pénteken általában erősen felhős vagy borult idő várható, eső, záporeső akár több helyen is előfordulhat. A nyugatias irányú szelet élénk, erős lökések kísérhetik. Kora reggel 8-15, délután 15-22 fok várható, délkeleten lehet melegebb az idő.

Szombaton többnyire erősen felhős idő valószínű, eső, záporeső több helyen előfordulhat. A nyugatias szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Kora reggel 5-13, délután 12-19 fok valószínű.

Vasárnap többnyire erősen felhős időre van kilátás, eső, záporeső több helyen előfordulhat. A nyugati, északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. Hajnalban 4-12, délután 11-17 fok valószínű.

Sötét és meleg lesz a héten, 20 fok is jöhet

időjárás

előrejelzés

felhő

Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
