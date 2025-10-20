ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Szijjártó Péter/Facebook

Ma akar hadi üzemmódra átállni az EU Szijjártó Péter szerint

Infostart / MTI

Ma durva nap várható Luxembourgban, ahol egyszerre ülésezik az Európai Unió Külügyminiszteri Tanácsa és az Energiatanács - vélekedett a külügy vezetője.

Ma durva nap várható Luxembourgban, ahol egyszerre ülésezik az Európai Unió Külügyminiszteri Tanácsa és az Energiatanács, a közösség teljes mértékben hadi üzemmódra akarja állítani magát, aminek az árát a magyar emberekkel akarják megfizettetni - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról tájékoztatott, mielőtt útnak indult volna Luxembourgba, hogy kétfrontos harc várható az EU-s üléseken, de a kormány mindkét helyen meg fogja védeni Magyarország érdekeit.

"A külügyi tanácson tovább akarják szítani a háborús hangulatot azzal, hogy még több pénzt és még több fegyvert akarnak adni az ukránoknak, az energiatanácson pedig tönkre akarják tenni az energiaellátásunk biztonságát azzal, hogy megtiltják a földgáz és a kőolaj vásárlását Oroszországból" - figyelmeztetett.

"Az EU teljes mértékben hadi üzemmódra akarja állítani magát, és ennek árát velünk, a magyar emberekkel akarják megfizettetni, ugyanis újabb pénzt és újabb fegyvereket akarnak Ukrajnába küldeni, ennek fedezeteként pedig az egekbe akarják emelni a rezsiköltségeket" - mondta.

"Itt, Magyarországon egyiket sem fogjuk hagyni. Harcolni fogunk mindkét ügyben ma is" - tette hozzá Szijjártó Péter.

