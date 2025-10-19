Nem csak a kutyákat és a macskákat kell megvédeni – állatbarát napok másodszor

A Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány mint az egyetlen, törvény által létrehozott állatvédelmi alapítvány célul tűzte ki, hogy a civil állatvédő szervezeteket minden lehetséges módon támogassa. Az alapítvány kuratóriumi elnöke, Vetter Szilvia az InfoRádióban elmondta, azt szeretnék, hogy ebben a teherviselésben a vállalatok, is vállaljanak szerepet, ezért is hirdették meg idén már másodszor az állatbarát napokat, amely Magyarország legnagyobb állatvédelmi fogyasztásélénkítő kampánya.

„Arra buzdítjuk a vásárlókat, hogy vevői döntéseiket tudatosan hozzák meg, és október 16. és 22. között az általunk megjelölt üzletekben vásároljanak, hiszen az állatbarát napokhoz csatlakozó cégek azt vállalták, hogy bizonyos termékek eladásából befolyó bevétel egy részét vagy teljes egészét állatvédelmi célokra fogják fordítani” – részletezte.

A tavalyi évet annyiban már sikerült túlszárnyalni, hogy akkor 137 üzlet és webshop csatlakozott az első ízben megszervezett napokhoz, és húsz civil állatvédő szervezetet támogattak az így keletkező bevételből; idén már 189 üzlet és webshop csatlakozott, ezek listája a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány honlapján megtalálható.

Az állatvédő szervezetek között is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a kezdeményezés, hiszen idén már 35 civil állatvédő szervezet csatlakozott. Ezek a tavalyi nyolcmillió forintos bevétel után idén várhatóan még több pénzhez juthatnak az idei kampányban úgy, hogy a befolyó segítség 90 százaléka jut nekik. 10 százalékot az alapítvány félretesz új akciók, állatvédelmi kezdeményezések finanszírozására.

A csatlakozó állatvédő szervezetek az ország minden pontjáról érkeztek, ami közös bennük, az Vetter Szilvia elmondása szerint az, hogy a MÁOSZ-nak, a legnagyobb állatvédelmi ernyőszervezetnek a tagszervezetei. Jelentős részük kutya- és macskavédelemmel foglalkozik, de találni köztük vadon élő állatokat mentő szervezeteket is, illetve olyanokat, amelyek egyéb módon, például edukációval segítik az állatvédelem ügyét.