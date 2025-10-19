ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.34
usd:
334.18
bux:
102968.67
2025. október 19. vasárnap Nándor
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Nem csak a kutyákat és a macskákat kell megvédeni – állatbarát napok másodszor

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

Október 16-án kezdődött és egy hétig tart az Állatbarát Napok – Vásárolj az állatokért! elnevezésű országos kampány. Az akcióhoz csaknem 200 üzlet és webshop csatlakozott, amelyek vállalták, hogy bizonyos termékeikből és szolgáltatásaikból származó bevételüket állatvédelmi célokra ajánlják fel. Vetter Szilvia, a kampányt kezdeményező Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnöke beszélt a részletekről az InfoRádióban.

A Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány mint az egyetlen, törvény által létrehozott állatvédelmi alapítvány célul tűzte ki, hogy a civil állatvédő szervezeteket minden lehetséges módon támogassa. Az alapítvány kuratóriumi elnöke, Vetter Szilvia az InfoRádióban elmondta, azt szeretnék, hogy ebben a teherviselésben a vállalatok, is vállaljanak szerepet, ezért is hirdették meg idén már másodszor az állatbarát napokat, amely Magyarország legnagyobb állatvédelmi fogyasztásélénkítő kampánya.

„Arra buzdítjuk a vásárlókat, hogy vevői döntéseiket tudatosan hozzák meg, és október 16. és 22. között az általunk megjelölt üzletekben vásároljanak, hiszen az állatbarát napokhoz csatlakozó cégek azt vállalták, hogy bizonyos termékek eladásából befolyó bevétel egy részét vagy teljes egészét állatvédelmi célokra fogják fordítani” – részletezte.

A tavalyi évet annyiban már sikerült túlszárnyalni, hogy akkor 137 üzlet és webshop csatlakozott az első ízben megszervezett napokhoz, és húsz civil állatvédő szervezetet támogattak az így keletkező bevételből; idén már 189 üzlet és webshop csatlakozott, ezek listája a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány honlapján megtalálható.

Az állatvédő szervezetek között is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a kezdeményezés, hiszen idén már 35 civil állatvédő szervezet csatlakozott. Ezek a tavalyi nyolcmillió forintos bevétel után idén várhatóan még több pénzhez juthatnak az idei kampányban úgy, hogy a befolyó segítség 90 százaléka jut nekik. 10 százalékot az alapítvány félretesz új akciók, állatvédelmi kezdeményezések finanszírozására.

A csatlakozó állatvédő szervezetek az ország minden pontjáról érkeztek, ami közös bennük, az Vetter Szilvia elmondása szerint az, hogy a MÁOSZ-nak, a legnagyobb állatvédelmi ernyőszervezetnek a tagszervezetei. Jelentős részük kutya- és macskavédelemmel foglalkozik, de találni köztük vadon élő állatokat mentő szervezeteket is, illetve olyanokat, amelyek egyéb módon, például edukációval segítik az állatvédelem ügyét.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Nem csak a kutyákat és a macskákat kell megvédeni – állatbarát napok másodszor

állat

állatvédelem

vetter szilvia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Célkeresztben az elektromos autók: nagy dobásra készülnek Németországban

Célkeresztben az elektromos autók: nagy dobásra készülnek Németországban
A napokban fogalmazott úgy Friedrich Merz, hogy ha rajta múlik, nem kerülhet sor a belső égésű motorok 2035-től tervezett drasztikus uniós kivonására, azt ugyanakkor elismerte, hogy az elektromos autóké a jövő, amit most az általa vezetett koalíció sajátos támogatási intézkedésekkel igyekszik előmozdítani.
VIDEÓ
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Figyelem, autósok: több jármű ütközött az M5-ös autópályán, baleset miatt zárták le a 7-es főutat

Figyelem, autósok: több jármű ütközött az M5-ös autópályán, baleset miatt zárták le a 7-es főutat

Október 19-én több baleset miatt is fennakadásokra, kerülőkre kell számítaniuk a sofőröknek az utakon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 42. játékhéten, vasárnap

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 42. játékhéten, vasárnap

Kihúzták a Hatoslottó 2025/42. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 730 millió forintos főnyereményt!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel strikes Gaza as IDF and Hamas accuse each other of breaching ceasefire

Israel strikes Gaza as IDF and Hamas accuse each other of breaching ceasefire

Israel says it struck Rafah after its troops came under fire. Hamas denies knowledge of clashes in the area and accuses Israel of violating the ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 19. 15:35
Elhunyt Kovács Qkor László
2025. október 19. 15:18
Kellett a lélekjelenlét, magasfeszültségű vezeték zuhant egy traktorra Bük közelében
×
×
×
×