Bébiételként postázták a drogokat - videón, ahogy 460 rendőr csap le Magyarország-szerte

Eddig nem látott méretű online kábítószer-terjesztő hálózatot számolt fel a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája (KR NNI) a "Tartarosz" fedőnevű művelet során.

Az október 15-i, országos összehangolt akcióban csaknem 500 rendőr vett részt, 26 személyt fogtak el, 24-et őrizetbe vettek, közülük 18-at a bíróság letartóztatott.

A hálózat három év alatt mintegy 10 ezer postai küldeményben juttatta célba a drogokat, – gyakran álcázva bébiételként, kutyatápként vagy mosóporba rejtve – amelyek több tízezer emberhez jutottak el.

460 rendőr egyszerre 61 helyszínen 43 személyt fogott el. A DELTA Program keretében lezajlott akciót a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) irányította, és részt vett benne az Országos Rendőr-főkapitányság, nyolc vármegyei rendőr-főkapitányság, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A művelet részleteiről Jeney Áron r. dandártábornok, a KR NNI igazgatója, valamint Csupor Máté r. őrnagy, a KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal főosztályvezetője sajtótájékoztató keretében számolt be - olvasható a police.hu oldalon.