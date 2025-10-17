ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 17. péntek Hedvig
Nyitókép: Pixabay

Baj van, járványzárlatot rendeltek el egy magyar városban

Infostart

Öt kilométeres sugarú körben érvényes a zárlat Tököl városában.

A tököli önkormányzat fertőző méhbetegség miatt elrendelt zárlatról tájékoztatta a helyieket a Facebook-oldalán.

A közlemény szerint Tököl egyik külterületi méhészetében a mézelő méhek „nyúlós költésrothadása” fertőző betegséget állapította meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) és a Ráckevei Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya

A fertőzött méhészet körül 5 kilométeres sugarú kör által határolt területre községi zárlatot rendeltek el a járványügyi vizsgálatok lezárultáig.

Íme a járványügyi szigorítások:

  • A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek, termékeik, a velük érintkezésbe került eszközök elszállítása, a méhek beszállítása.
  • A vándorméhészek letelepedése nem engedélyezhető.
  • A községi zárlat területére vándoroltatás során méheket telepíteni tilos.
  • A községi zárlat alatt álló terület helyi zárlat alatt nem álló méhészetéből – a hatósági állatorvos által kiállított állatorvosi igazolás alapján kiadott hatósági engedéllyel – a méheket ki lehet szállítani. A kiszállítás csak olyan helyre történhet, amely méhbetegség miatt helyi zárlat alatt nem áll.
  • A községi zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját – nyúlós költésrothadás szempontjából – a hatósági állatorvosnak vagy a méhegészségügyi felelősnek meg kell vizsgálni.

A zárlat mindaddig tart, amíg a zárlat alatt álló területen a betegség miatt helyi zárlat van.

