Infostart.hu
2025. október 16. csütörtök
Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

Súlyosították a lányát megerőszakoló apa büntetését

Infostart

A Győri Fellebbviteli Főügyészség sikeresen indítványozta a büntetése súlyosítását annak a férfinak, aki közel két évtizeden keresztül rettegésben tartotta a családját.

A tényállás szerint a vádlott és az élettársa kapcsolatából 3 gyermek született. Az élettársak kapcsolata 2006-tól, a vádlott italozása miatt megromlott.

A vádlott féltékeny volt a nőre, ezért nem engedte dolgozni, azonban a családja anyagi támogatását elhanyagolta. Eközben neki hosszabb ideig kapcsolata volt egy másik nővel - olvasható a főügyészség közleményében.

A vádlott ittasan rendszeresen bántalmazta, trágár szavakkal szidalmazta, megöléssel fenyegette, többször leköpte élettársát. Mindennek a gyermekeik is a tanúi voltak, előfordult, hogy ők keltek édesanyjuk védelmére.

Volt olyan is, hogy az éjszaka emiatt nem tudtak aludni, ezért másnap nem tudtak iskolába, óvodába menni. Az élettárs félt a vádlottól, ezért nem mert segítséget kérni.

A vádlott 2022 nyarától 2023 áprilisáig a 2008 májusában született lányával több alkalommal, erőszakkal szexuális cselekményt végzett.

Azzal fenyegette meg, ha elmondja, megöli a családot.

A Székesfehérvári Törvényszék a vádlottat folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt 17 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra ítélte és végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amely révén kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.

A bíróság kizárta a férfit a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

A fenti ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és a védője felmentésért fellebbeztek.

A Győri Ítélőtábla a most kihirdetett ítéletében egyetértett a fellebbviteli főügyészség indítványával. A vádlott nem csak a jogi, hanem a legalapvetőbb erkölcsi szabályokat is hosszú időn keresztül megszegte, ezért a büntetését három évvel felemelte.

