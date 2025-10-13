ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 13. hétfő
Nyitókép: Unsplash

Nem is volt "valódi" az Orbán Viktornak küldött üzenet

Infostart

A Nobel-díjjal frissében kitüntetett magyar írónak nincs is X-profilja, így hiába írt valaki Krasznahorkai László nevében üzenetet a miniszterelnöknek.

Meghódította egy Krasznahorkai-üzenet az internetet, amelyben a Nobel-díjjal a múlt héten kitüntetett író Orbán Viktor miniszterelnöknek üzent; a probléma mindössze az, hogy az írónak nincs profilja azon az oldalon - az X-en -, amelyről a nyílt levele(ke)t, üzenete(ke)t megírták.

Az ügyet a Blikk megkeresésére az író szerkesztője, Szegő János tisztázta: Krasznahorkai Lászlónak nincs és sosem volt X-oldala.

Az ugyanakkor igaz, hogy Krasznahorkai Lászlónak üzent a kormányfő, amint erről az Infostart is hírt adott.

Az írónak tulajdonított üzenetben Krasznahorkai László elhatárolódott Orbán Viktortól, ez az üzenet - és hasonlók - bizonyult tehát valótlannak: "Köszönöm Orbán Viktor miniszterelnök úrnak a gratulációját. De mindig is ellenezni fogom politikai tetteit és elképzeléseit. Szabad író maradok."

A kifejezetten az átverés miatt létrehozott X-profilt azóta törölték - vette észre ATV.hu.

