ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.38
usd:
338.47
bux:
102538.12
2025. október 13. hétfő Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
fotó: MÁV
Nyitókép: MÁV

Bombariadó a Budapest-Kijev vasútvonalon

Infostart

Robbanószerkezetet végül nem találtak, de a vizsgálat idején káosz alakult ki az ukrajnai vasút több vonalán.

Több vasútvonalon is bombaríadót jelentettek; az egyik vonat Budapestről indult Kijevbe - írja az Unianra hivatkozva a Portfolio.

A hatóságok azonnal megkezdték a vonatok átvizsgálását, az utasokat biztonságos helyre kísérték, több szakaszon leállt a vasúti közlekedés.

A Csernyivci–Ivano-Frankivszk–Zaporizzsja járatot például Burshtyn állomáson állították meg, oda kutyás egységek és tűzszerészek érkeztek, robanószerkezetet végül nem találtak, de máshol sem. A Lviv–Dnyipro szerelvényt is átvizsgálták.

Kezdőlap    Belföld    Bombariadó a Budapest-Kijev vasútvonalon

ukrajna

bombariadó

vasút

kijev

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Október eleji forintgyengülés: a kamatfelár mindent eldönt

Október eleji forintgyengülés: a kamatfelár mindent eldönt

A pénzvilág néha érzékenyebben reagál egyes mondatokra, mint a fontos számokra. Egyetlen kijelentés elég lehet, hogy egy fizetőeszköz árfolyama gyengüljön. A lényeges erővonalak, azaz a kamatfelár alapján azonban kijelenthető, hogy a forint inkább túl hevesen reagált, mintsem a gyengülés kezdetét jelezte.
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tomahawk rakéták Ukrajnába küldéséről beszél Trump, drámai eszkalációt emleget a Kreml – Háborús híreink hétfőn

Tomahawk rakéták Ukrajnába küldéséről beszél Trump, drámai eszkalációt emleget a Kreml – Háborús híreink hétfőn

Donald Trump amerikai elnök vasárnap arról beszélt, nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat küldhet Ukrajnának, de előbb tárgyalni szeretne Vlagyimir Putyin orosz államfővel. A Kreml aggodalmát fejezte ki, hogy az ukránok az ilyen rakétákba „piszkos bombát”, azaz sugárzó anyaggal kevert robbanóanyagot tehetnek. A Kreml szerint ezért a Tomahawkok Ukrajnának adása „drámai eszkalációt” jelentene. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon fontos játékos esett ki a magyar válogatottból: mennyire érződik majd a hiánya Lisszabonban?

Nagyon fontos játékos esett ki a magyar válogatottból: mennyire érződik majd a hiánya Lisszabonban?

Nagy Zsolt betegség miatt nem lehet ott a csapattal a holnapi, portugálok elleni selejtezőn.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Freed hostages reuniting with families as Trump addresses Israel's parliament

Freed hostages reuniting with families as Trump addresses Israel's parliament

Israel has also begun releasing hundreds of Palestinian detainees, with the first busloads greeted by huge crowds in the occupied West Bank.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 13. 11:43
Rettenetes állapotok között készültek a pékáruk ezek mögött a falak mögött – videó
2025. október 13. 11:19
Nem is volt "valódi" az Orbán Viktornak küldött üzenet
×
×
×
×