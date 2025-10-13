Bombariadó a Budapest-Kijev vasútvonalon

Több vasútvonalon is bombaríadót jelentettek; az egyik vonat Budapestről indult Kijevbe - írja az Unianra hivatkozva a Portfolio.

A hatóságok azonnal megkezdték a vonatok átvizsgálását, az utasokat biztonságos helyre kísérték, több szakaszon leállt a vasúti közlekedés.

A Csernyivci–Ivano-Frankivszk–Zaporizzsja járatot például Burshtyn állomáson állították meg, oda kutyás egységek és tűzszerészek érkeztek, robanószerkezetet végül nem találtak, de máshol sem. A Lviv–Dnyipro szerelvényt is átvizsgálták.