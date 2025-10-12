ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.67
usd:
337.86
bux:
101990.76
2025. október 12. vasárnap Miksa
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Close up low angle view cropped shot of a man riding electro scooter at the street.
Nyitókép: Wpadington/Getty Images

Kőkemény büntetést kapott a részeg e-rolleres

Infostart

Gyorsított eljárásban ítéltek el Szegeden egy fiatal férfit, aki kerti parti után bérelt elektromos rollerrel közlekedett ittas állapotban. Az elkövető fél évre szóló járművezetéstől eltiltást és 120 ezer forintos pénzbírságot kapott. Az ítélet a rolleresek szigorú büntetőjogi felelősségére hívja fel a figyelmet, tekintettel arra, hogy az elektromos roller is járműnek minősül.

Ittas rollerező ellen indult eljárás Szegeden. A balesetben az ittas ember nem adta meg az elsőbbséget egy szabályosan közlekedő gépkocsinak, majd a kocsi oldalának ütközött - számolt be az RTL Híradója.

Sérülés nem történt, de az eset ismét rávilágít az elektromos rollerek felelőtlen használatának veszélyeire.

A hatóságok rendszeresen felhívják a figyelmet arra, hogy az elektromos rollerek – a KRESZ értelmezése szerint – járműnek minősülnek, ezért az ittasságra vonatkozó zéró tolerancia elve vonatkozik rájuk, akárcsak az autókra.

Az ittas rollerezés így bűncselekménynek számít, és súlyos pénzbírsággal, valamint járművezetéstől eltiltással járhat.

Kezdőlap    Belföld    Kőkemény büntetést kapott a részeg e-rolleres

közlekedés

ittas vezetés

e-roller

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lépni sem lehet az orosz drónoktól, szuperfegyvert kaphat szövetségesétől Kijev - Háborús híreink vasárnap

Lépni sem lehet az orosz drónoktól, szuperfegyvert kaphat szövetségesétől Kijev - Háborús híreink vasárnap

A hétvége során ismét gondot okoztak az ismeretlen, feltételezhetően orosz drónok Európa légterében, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton a legendás Tomahawk rakétákról tárgyalt Donald Trumppal. Az orosz csapatok elkezdtek behatolni Kupjanszk területére, északra helyeződött át az offenzíva. Kijev és Moszkva kölcsönösen igyekszik minél nagyobb kárt tenni egymás energetikai infrastruktúrájában. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Téli szünet 2025: idén is hosszabb lesz a téli szünet, itt a pontos dátum

Téli szünet 2025: idén is hosszabb lesz a téli szünet, itt a pontos dátum

Téli szünet 2025/26: mikor lesz a karácsonyi szünet, avagy a téli szünet 2025/2026 évében? Hosszabb lesz a téli szünet most, mint a tavalyi téli szünet 2024/25 tanévében?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Aid groups scale up relief in Gaza as Starmer prepares to join Trump at Egypt ceasefire summit

Aid groups scale up relief in Gaza as Starmer prepares to join Trump at Egypt ceasefire summit

The prime minister will join 20 other leaders in Sharm El-Sheikh on Monday where the Gaza ceasefire plan will be signed, Downing Street says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 12. 08:17
Amerikai könnyűbombázó szállt le Debrecenben
2025. október 12. 08:00
Orbán Zoltán a varjútámadásokról: nem velociraptor, álljunk bele, forduljunk szembe vele!
×
×
×
×