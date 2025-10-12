Kőkemény büntetést kapott a részeg e-rolleres

Ittas rollerező ellen indult eljárás Szegeden. A balesetben az ittas ember nem adta meg az elsőbbséget egy szabályosan közlekedő gépkocsinak, majd a kocsi oldalának ütközött - számolt be az RTL Híradója.

Sérülés nem történt, de az eset ismét rávilágít az elektromos rollerek felelőtlen használatának veszélyeire.

A hatóságok rendszeresen felhívják a figyelmet arra, hogy az elektromos rollerek – a KRESZ értelmezése szerint – járműnek minősülnek, ezért az ittasságra vonatkozó zéró tolerancia elve vonatkozik rájuk, akárcsak az autókra.

Az ittas rollerezés így bűncselekménynek számít, és súlyos pénzbírsággal, valamint járművezetéstől eltiltással járhat.