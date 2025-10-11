ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.67
usd:
337.86
bux:
101990.76
2025. október 11. szombat Brigitta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Zambó Péter: a világ élvonalában a magyar vadgazdálkodás

Infostart / MTI

A magyar vadgazdálkodás Európa és a világ legszűkebb élvonalába tartozik, amire jogosan lehetünk büszkék - mondta az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára a tárca közleménye szerint a 2025. évi Országos Vadásznap szombati ünnepélyes megnyitóján, a Győr-Moson-Sopron vármegyei Göbös-majorban.

Zambó Péter kiemelte, az elmúlt egy év rekord gím-, muflon- és dámtrófeái is bizonyítják a magyar vadgazdálkodás sikeres élőhelyfejlesztési, állományszabályozási, korszerű szakmai és génmegőrzési erőfeszítéseinek eredményességét.

Hangsúlyozta, a vadfajok megújuló természeti erőforrást jelentenek, melyek bölcs hasznosítása alapvető fontosságú az ökoszisztéma fenntartása érdekében. Maga a vadászat ennek a fenntarthatósági szemléletű vadgazdálkodásnak a fontos és nélkülözhetetlen eszköze.

Hazánk vadállománya kiemelkedő természeti kincs, melyet meg kell őriznünk a jövő generációi számára. Fontos, hogy egészséges, jó genetikai értékekkel rendelkező vadállományt tartsunk fenn, legyen szó akár a nagy-, akár az apróvadfajokról - húzta alá.

Hozzátette: éppen ezért az ökológiai ismeretekre alapozott vadgazdálkodás során a biodiverzitás megőrzését, az élőhelyek fokozott védelmét, a mennyiségi szemlélet helyett a minőségi szabályzást, a fenntartható gazdálkodást kívánják megvalósítani.

A vadászat szabadidős jelentőségén túl az ökoszisztéma fenntartásának, egészségének, működőképességének, és elsősorban a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásának fontos biztosítéka - mondta Zambó Péter.

A kihívásokról és a jövőbeni feladatokról szólva közölte, a hatékony és összehangolt védekezésnek köszönhetően a ragadós száj- és körömfájásjárványt nagy áldozatok árán sikerült megfékezni, ezért a vírus a nagyvadállományban nem jelent meg.

Kitért arra: az évről évre fokozódó aszályhelyzet miatt elkerülhetetlen feladat a vadászterület hidrológiai viszonyainak javítása. Ez szemléletváltást igényel a vadgazdálkodóktól is.

"Meg kell tanulnunk alkalmazkodni, és olyan vadállományt nevelni, amely maga is alkalmazkodóképes, összhangban él a környezetével. Az alkalmazkodás érdekében a vadgazdálkodóknak együtt kell gondolkodniuk az agrárium és a társadalom szereplőivel, hogy a természeti erőforrásokat hatékonyan elosztva tudjunk megoldást találni a klímaváltozás kihívásaira" - tette hozzá a közlemény szerint Zambó Péter.

Kezdőlap    Belföld    Zambó Péter: a világ élvonalában a magyar vadgazdálkodás

vadgazdálkodás

agrárminisztérium

országos vadásznap

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ezek a megoldások Marco Rossi csatárproblémáira

Ezek a megoldások Marco Rossi csatárproblémáira
A magyar válogatott ma délután 6 órától az örmény csapat ellen játszik világbajnoki selejtezőt a Puskás Arénában. Eltiltás miatt hiányzik a meggypiros mezesek közül az eddigi őszi vb-selejtezők négy magyar gólját szerző Sallai Roland és Varga Barnabás. Megnéztük, milyen megoldáshoz folyamodhat a kényszerhelyzetben a kapitány.
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szinte alig ismert a Európában az APEC, mégis ez lehet az idei év egyik legfontosabb találkozója

Szinte alig ismert a Európában az APEC, mégis ez lehet az idei év egyik legfontosabb találkozója

Az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC) neve Európában kevésbé ismert, holott egy olyan térséget foglal össze, amely a világ vezető politikai gondolkodói szerint egyértelműen a világ következő központjává válhat. A globális erőegyensúly megbillenésével a fórum szerepe is jelentősen átalakulhat, ráadásul 2025-ben az eddigieknél izgalmasabbnak ígérkezik az esemény, és ez komoly kihívások és lehetőségek elé állítja a házigazdákat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre kevesebb magyar fiatal dohányzik: de valami sokkal súlyosabbat csinálnak helyette

Egyre kevesebb magyar fiatal dohányzik: de valami sokkal súlyosabbat csinálnak helyette

Világszerte több mint 100 millióan használnak e-cigarettát, közülük 15 millióan 13 és 15 év közöttiek -

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hamas recalls fighters amid fears of internal violence in Gaza as Israelis await hostages' release

Hamas recalls fighters amid fears of internal violence in Gaza as Israelis await hostages' release

Elsewhere, Gaza's Hamas-run civil defense agency says it's continuing to search through the rubble for thousands of missing Palestinians.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 11. 14:25
Elgázolt a vonat egy embert Kecskemétnél
2025. október 11. 13:55
Baleset miatt több kilométeres a torlódás az M7-esen
×
×
×
×