Gond van az IKEA-nál: óvatosan a rendeléssel

Az IKEA Magyarország honlapján közölte, hogy késések várhatók a kiscsomagos házhoz szállításoknál, mivel a rendelések száma az elmúlt időszakban a vártnál jóval magasabban alakult – vette észre a Pénzcentrum. A vállalat tájékoztatása szerint a kézbesítések akár öt munkanappal is csúszhatnak, és elnézést kérnek az érintett vásárlóktól a kellemetlenségért.

Az áruházlánc ugyanakkor kiemelte, hogy a Click & Collect szolgáltatás továbbra is zavartalanul működik, vagyis az online rendelt termékek akár már másnap átvehetők az átvételi pontokon. Az IKEA azt is javasolja a vásárlóknak, hogy ha tehetik, vásároljanak közvetlenül az áruházakban, ahol a legtöbb termék azonnal elérhető.

A cég a közlemény végén megköszönte a vásárlók türelmét és megértését, és hangsúlyozta, hogy dolgoznak a megnövekedett forgalom kezelésén. A mostani helyzet valószínűleg az őszi lakásfelújítási és berendezési időszak erősödésével is összefügghet, amely évről évre a webáruházak forgalmának egyik csúcspontja.