2025. október 8. szerda Koppány
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Türk Államok Szervezetének informális csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón a Várkert Bazárban 2025. május 21-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Szijjártó Péter szerint a lengyel kormányfő mentegeti a vezetékrobbantással gyanúsított ukránt

Infostart / MTI

"Egy biztos: mi nem akarunk olyan Európát, ahol a miniszterelnökök terroristákat mentegetnek" - közölte a magyar külügy vezetője.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebookon elítélte, hogy Donald Tusk lengyel kormányfő az Északi Áramlat földgázvezeték felrobbantásával gyanúsított ukrán férfit mentegeti.

A tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy "Donald Tusk szerint rendben van az, hogyha valaki felrobbant egy gázvezetéket". "Ez megdöbbentő, mert adódik a kérdés, hogy akkor még minek a felrobbantása számít bocsánatos bűnnek vagy üdvözölendő cselekedetnek?" - írta.

"Egy biztos: mi nem akarunk olyan Európát, ahol a miniszterelnökök terroristákat mentegetnek" - tette hozzá.

A lengyel miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy nem az Északi Áramlat felrobbantása okozott problémát Európának, hanem az, hogy a földgázvezeték egyáltalán megépült. Arra is kitért, hogy hazájának nem állna érdekében kiadni Németországnak azt az ukrán férfit, akit a szabotázsakcióban való részvétellel gyanúsítanak, de erről végső soron a bíróság fog dönteni.

