Megborotválják a Szabadság hidat

A Budapesti Közművek keretén belül önállóan működő FKF Köztisztasági Divízió tájékoztatja a lakosságot, hogy őszi hídmosási programjának részeként október 8-án (szerdán) 23:30 és 4:30 között a Szabadság híd melegvizes, kézi és gépi erővel történő mosását végzik környezetkímélő tisztítószerrel, - néhány órás ideiglenes zárás mellett az alacsony forgalmú éjszakai órákban.

A Társaság kéri a gépjárművezetőket és a kerékpárosokat, hogy a jelzett éjszakai néhány órás időszakban úti céljuk eléréséhez válasszanak más útvonalat.

Az FKF ezúton is kéri a budapestieket, hogy segítsék a közterületek és a hidak tisztántartását, vigyázzanak környezetükre!