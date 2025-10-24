ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 24. péntek
Mossák a Rákóczi hidat az FKF munkatársai
Nyitókép: fkf

Munkaterület lesz a hídon, nehéz lesz a közlekedés

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Szombaton a Rákóczi híd megtisztításával befejeződik Budapest szokásos őszi hídmosási programja.

A Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziójának munkatársai szombaton reggel 6:30 és 13:30 között a híd déli (Budáról Pestre vezető oldalát), délután 14:30 és 20:00 óra között az északi (Pestről Budára vezető oldalát) tisztítják meg környezetkímélő tisztítószerrel, magasnyomású, vizes technológiával – közölte az FKF.

A Rákóczi híd mosása a záró eleme a Budapesti Közművek évente kétszer, tavasszal és ősszel elvégzett programjának, melynek során ütemezetten megtisztul az összes fővárosi dunai átkelő, a városligeti Zielinski híd, valamint a Váralagút. Kérik a gépjárművezetőket és a kerékpárosokat, hogy a jelzett időszakban a munkaterület mellett körültekintően közlekedjenek! A Budapesti Közművek ezúton is kéri a fővárosiakat, hogy segítsék a közterületek és a hidak tisztántartását, vigyázzanak környezetükre!

Orbán Viktor péntek reggel: Magyarország nem megy háborúba

Orbán Viktor péntek reggel: Magyarország nem megy háborúba

A budapesti békecsúcs kapcsán várakozó állásponton vagyunk. Nem támogatjuk, hogy az EU megkezdje Ukrajnával a csatlakozási tárgyalásokat – nyilatkozta Orbán Viktor Brüsszelben, az egynapos uniós csúcstalálkozó után. A miniszterelnök beszélt a levélváltásáról is Vlagyimir Putyinnal. A Kossuth Rádiónak is adott interjút, és elmondta: szerinte a magyar ellenzék háborúpárti, és Brüsszelből kap utasításokat.
 

Az Ukrajnát támogató országok vezetői csúcstalálkozót tartanak pénteken Londonban

Antonio Costa: Ukrajnának lesz pénze megvédenie magát, Oroszország azonnal fogadja el a tűzszünetet!

Orbán Balázs: Magyarország készen áll a budapesti békecsúcs megrendezésére

Az EU elfogadta az Oroszországot célzó 19. szankciós csomagot

Volodimir Zelenszkij: közel a döntés a befagyasztott vagyonokról

Romsics Ignác: 1956 sokkal szerethetőbb ünnep lehetne ma, mint amilyen lett

Romsics Ignác: 1956 sokkal szerethetőbb ünnep lehetne ma, mint amilyen lett

 

Rendbontás nélkül zajlottak az október 23-i tömegrendezvények – percről percre

Orbán Viktor október 23-án a Kossuth téren: "a magyar az a nép, amely soha nem adja fel önmagát"

Magyar Péter a Hősök terén: "egy nép ki merte mondani, elég volt"

Itt visszanézheti Orbán Viktor október 23-i beszédét

Így húztak át a Gripenek, alacsonyan, a Kossuth téri ünneplők felett – videó, fotók

Karácsony Gergely: csak az együvé tartozása ad egy nemzetnek bátorságot, és csak egy bátor nemzet lehet szabad

Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
Fellélegezhet Erdogan ellenzéke – Váratlan fordulatot hozhat egy bírósági döntés

Fellélegezhet Erdogan ellenzéke – Váratlan fordulatot hozhat egy bírósági döntés

Egy török bíróság elutasította a Köztársasági Néppárt (CHP) és elnöke, Özgür Özel ellen indított pert, így a politikus továbbra is maradhat a párt élén. Az ítélet enyhítheti a török ellenzékre nehezedő nyomást – írja a Reuters.

Hatalmas pénzügyi gondban van a Barcelona focicsapata: közel lehet az anyagi csőd?

Hatalmas pénzügyi gondban van a Barcelona focicsapata: közel lehet az anyagi csőd?

140 milliós rövid lejáratú kölcsöne van a katalán sztárklubnak, egyre nagyobb lesz a baj.

Zelensky meeting King in Windsor ahead of talks with European leaders

Zelensky meeting King in Windsor ahead of talks with European leaders

The prime minister will push allies to give Ukraine more long-range missiles - a move Russia said would escalate the conflict.

2025. október 24. 10:15
Az Ukrajnát támogató országok vezetői csúcstalálkozót tartanak pénteken Londonban
2025. október 24. 09:45
Fontos információ a nyugdíjasok élelmiszer-utalványáról
