Munkaterület lesz a hídon, nehéz lesz a közlekedés

A Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziójának munkatársai szombaton reggel 6:30 és 13:30 között a híd déli (Budáról Pestre vezető oldalát), délután 14:30 és 20:00 óra között az északi (Pestről Budára vezető oldalát) tisztítják meg környezetkímélő tisztítószerrel, magasnyomású, vizes technológiával – közölte az FKF.

A Rákóczi híd mosása a záró eleme a Budapesti Közművek évente kétszer, tavasszal és ősszel elvégzett programjának, melynek során ütemezetten megtisztul az összes fővárosi dunai átkelő, a városligeti Zielinski híd, valamint a Váralagút. Kérik a gépjárművezetőket és a kerékpárosokat, hogy a jelzett időszakban a munkaterület mellett körültekintően közlekedjenek! A Budapesti Közművek ezúton is kéri a fővárosiakat, hogy segítsék a közterületek és a hidak tisztántartását, vigyázzanak környezetükre!