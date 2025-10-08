ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Fel akarta robbantani volt feleségét és a rendőröket is

Infostart / MTI

Megkezdődött egy robbantással fenyegetőző férfi pere szerdán a Szegedi Törvényszéken. A vádlott rá akarta gyújtani a házat volt feleségére, majd az intézkedő rendőröket is megfenyegette.

Az 52 éves férfit, akit egy másik, szintén a volt feleségével szemben elkövetett erőszakos bűncselekmény miatt korábban felfüggesztett szabadságvesztéssel sújtottak, most részben hivatalos személy sérelmére, több emberen, több ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolják.

A vádirat szerint a férfi 2023. október 24-én délután ittasan szóváltásba keveredett a vele együtt élő asszonnyal. A másokkal megosztva használt szegedi ház általa lakott részében két liter benzint locsolt szét, majd közölte a nővel, hogy az üzemanyagot meg fogja gyújtani. Az ingatlan másik részében két bérlő tartózkodott.

A sértettek értesítették a rendőrséget, a kiérkező járőrök közül ketten bementek az udvara, két másik egyenruhás a helyszínt biztosította.

Az intézkedni próbáló rendőröket a vádlott azzal fenyegette, hogy felrobbant mindenkit. Megnyitotta a gázpalack csapját, majd öngyújtóval megkísérelte a kiáramló gázt meggyújtani, hogy robbanást okozzon, de ez nem sikerült neki. A vádlott egy idő után elzárta a gázpalackot, és mobiltelefonon felhívta egy családtagját, a rendőrök ezt kihasználva a földre vitték.

A vád szerint gázrobbanás történt volna, ha a férfinak sikerül meggyújtania a gázpalackból kiáramló gázt, valamint a nyitott bejárati ajtón keresztül a kilocsolt éghető folyadék és a benzingőz is begyulladt volna. A robbanás és a gyorsan szétterjedő tűz a nyolc sértett, köztük a rendőrök halálát okozta volna.

Az ügyészség arra az esetre, ha a vádlott beismeri bűnösségét és lemond a tárgyalás jogáról, tíz év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta a bíróságnak. A férfi azonban nem ismerte el bűnösségét, így ügyében tárgyaláson dönt majd a bíróság, előreláthatólag novemberben.

A férfi, aki korábban egy évig letartóztatásban volt és a tárgyalásig bűnügyi felügyelet alatt állt, a bíróságnak írásbeli vallomást nyújtott be, amelyben azt írta: bár ittasan mondhatott meggondolatlan dolgokat, nem akart senkit bántani, el volt keseredve a volt feleségével kialakult konfliktusa miatt, azon az estén a legszívesebben végzett volna magával.

A vádlott védője szerint a férfi önként elállt a bűncselekmény elkövetésétől, amikor elzárta a gázpalack csapját, és tettei eleve alkalmatlanok voltak arra, hogy robbanás vagy tűz keletkezzen.

A tárgyaláson ügyvédi indítványra a bíró megszüntette a vádlott bűnügyi felügyeletét, a végzéssel szemben az ügyészség fellebbezést jelentett be.

