Még a horgászbotot is eltörte a kapitális szörnyeteg Kisújszálláson – videó

A markáns hidegfront érkezése október 4-én, szombaton délután ösztönözte Majláth Gergőt arra, hogy szerencsét próbáljon. És milyen jól tette, hiszen megdöntötte a három éve tavasszal felállított tórekordot. „Ismét sikerült fognom egy kapitális harcsát – írta meg a Percaverzum Majláth Gergő beszámolója alapján.

Este nyolc körül jött a kapás, egyből elszakadt a szakítózsinór, ami a fák közé volt kispannolva 90 méterre. Már az akasztás pillanatában érezte a horgász, hogy nagy hallal kell viaskodnia. Ennek megfelelően kemény küzdelem alakult ki, a fárasztás végig a partól zajlott. „Jól ment egy darabig, de egy hirtelen kirohanással a fák közé tört. Tudtam, hogy nem engedhetek neki zsinórt, így ahogy csak bírtam, húztam kifelé. Nagy recsegés-ropogás hallatszott a víz felől, de tudtam, hogy jó úton vagyok, és mindent beleadtam.”

Ekkorra azonban a horgászbot megadta magát.

Nem bírta az extrém terhelést, és eltörött a stuszninál. Így kellett még 10 percig „hadakozni" a harcsával, amely végül összesen 25 perc után adta meg magát.

„Azt gondolom, ha egy bottal fogunk 8-10 kapitális harcsát ilyen körülmények között, ezt el kell neki nézni” – maradt nyugodt Majláth Gergő.

A hatalmas harcsát természetesen hitelesítették is, akkor derült ki, hogy új tórekordról van szó. A 237 centiméter hosszú, 93,7 kilogrammos harcsa felülmúlta a korábbi, 93 kilós csúcsot, amelyet még 2022. május elsején Szarvák Márton, a Munkás Horgász Egyesület elnöke állított fel a Téglagyári II-es tavon.

A saját közösségi oldalára feltöltött videóban Majláth Gergő arról beszélt, hogy két éve kezdett el harcsára horgászni ezen a tavon, kisebb-nagyobb sikerekkel.

Megjegyezte, hogy az első félév nem volt túl eredményes, de tavaly már több kapitális harcsát is sikerült fogni, most pedig minden korábbi sikerét felülmúlta. A harcsa természetesen visszanyerte a szabadságát. Azt is elárulta, a nyerő csali két darab 15 centiméteres ezüstkárász volt.

„Nagyon sok ilyen nagy harcsát kívánok mindenkinek, kitartást- Higgyétek el, a kemény munka meghozza az eredményét” – zárta gondolatait Majláth Gergő.