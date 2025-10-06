Internet Hungary: az adat mögött mindig ott van az irracionális ember

Negyedszázados az Internet Hungary konferencia, 2000-ben rendezték az első szakmai találkozót Siófokon, most 26. alkalommal találkoznak a vállalati, a reklám- és a médiaszakma képviselői, hogy a legújabb digitális trendekről beszéljenek és beszélgessenek.

Versenyben a resztliért – kié lesz a piacterünk? az idei konferencia mottója, és Csermely Ákos az InfoRádióban azt mondta, ezzel arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy nagyon elterjedt az adatalapú reklámozás és célzás a médiában, de az élet más területein is. „Valahogy mindig elfelejtjük azt, hogy az adatok mögött ott van az irracionális ember, amit nagyon nehéz előre jelezni. Nem szabad csak az adatokra támaszkodni, hanem mögé kell nézni, és bele kell számítani mindenféle kereskedői, versenypiaci vagy akár marketingtevékenységbe azt, hogy az ember máshogy dönt minden nap, és nem lehet mindent adattal kiszűrni” – mondta a rendezvény alapító-főszervezője.

A konferencián párhuzamos több teremben folynak majd az előadások, viták és panelbeszélgetések, a legtöbb helyen talán a mesterséges intelligencia lesz a fókuszban, de Csermely Ákos szerint nagy változás, hogy már nem a definíciójáról meg az elméleti lehetőségeiről esik majd szó, hanem sokkal inkább a gyakorlati alkalmazásáról. Mert úgy látja, ma már minden cégnek azt kell vizsgálnia, hogy miként tudja a mesterséges intelligenciát alkalmazni, de hozzátette, az is kiderülhet, hogy jelenleg még a különböző vonzatai miatt egyes területeken nem éri meg az átállás.

„Ma egy értékesítési lánc a kreatív ötlettől a termék eladásáig és annak az adóztatásáig teljes egészében kiváltható önálló, egymástól független mesterséges intelligencia alkalmazásokkal. De mi van, amikor ezt egyszer összekötjük, akkor mesterséges intelligencia fogja eladni mesterséges intelligenciának?” – utalt egy olyan gondolatkísérletre, amely szintén felbukkan majd a témák között.

Csermely Ákos közölte, azzal is azt kívánja jelezni, hogy a konferencia az emberekért szól, hogy rengeteg tudóst hívott meg, így Csányi Vilmost, Dávid-Barrett Tamást, de ott lesz az előadók között Pogátsa Zoltán, Rab Árpád, Aczél Petra vagy Tari Annamária is.