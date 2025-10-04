Még egy sztrádán lesz korlátozás a hétvégén

A „forgalomszámláló hurok” felújítása miatt forgalomkorlátozás várható az M0-s autóúton az M5-ös autópálya felé tartó oldalon Diósd térségében szombaton 7 és 16 óra között – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A javítási idő alatt a két külső sávot lezárják, majd a két belső sávot is, így egy sávon haladhat majd a forgalom.

De nem csak az M0-son lesznek nehézségek: a többi sztrádán a „szokásos” terelés is lassítja a forgalmat.

Az M1-es autópályán

- az M0-s autóút csomópontja és Tatabánya között mindkét oldalon szélesítési munkákat végeznek. A 15-ös km-től egészen a 62-es km-ig lezárták a belső sávot, a járművek két szűkített sávon, a külső és a leállósávon haladhatnak.

- a felújítási munkák miatt Budapest felé, a 17-es km-nél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták.

- Szárliget és Tatabánya között megváltozott a forgalmi rend. A 46-os és az 54-es km között a főváros irányába tartó belső sávot átterelik az ellenkező oldalra, de irányonként továbbra is két sáv járható.

- Komárom térségében aszfaltoznak, a 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad.

Átépítették a terelést a Budapest felé vezető oldalon, Győr elkerülő szakaszán, az Arrabona pihenőhely és a Nagyszentjános/Bőny csomópont között. A 117-es és a 104-es km között a leállósáv és az ellenkező oldal belső sávja használható, Hegyeshalom felé a külső és a leállósáv járható.

- Lébény és Mosonmagyaróvár között, a 148-as és a 161-es km között átépítették a terelést, a határ felé vezető oldalon a belső sávot találják zárva az autósok, a forgalom a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad. A főváros irányába a külső- és a leállósáv járható.

Az M3-as autópályán

- Mogyoród és Bag között burkolatfelújítási munkákat végeznek. A 23-as és a 35-ös km között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, Vásárosnamény felé a külső és a leállósávon halad a forgalom.

- Gyöngyös térségében is felújítják a burkolatot a 77-es és a 71-es km között. A Budapest felé vezető oldalon a külső és a leálló sávra terelik a járműveket, a Vásárosnamény felé tartók a leállósávot és a szemközti oldal belső sávját használhatják.

Az M5-ös autópályán

- Burkolatjavítási munkálatokat végeznek reggel 9 óra és délután 16:00 között Röszke irányába, Lajosmizse térségében, így a 67-es és a 68-as km között csak a belsősávon lehet autózni.

- Budapest felé, Újhartyán és az M51-s autóút csomópontja között, a 43-as km-től egészen az 17-es km-ig, üzemeltetési munkálatok miatt napközben időszakosan lezárják a belső sávot. Torlódásra, lassulásra kell számítani az érintett szakaszon!

- a főváros irányába, Lajosmizse és Örkény között, a 62-es km-nél a zajvédőfalat javítják, emiatt a nap folyamán csak a belső sáv járható.

- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

Az M7-es autópályán

- Érd és Tárnok között új terelést építettek ki. A 17-es és a 22-es km között Budapest felé a külső sáv, a leállósáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Letenye felé a külső, és a leállósávon halad a forgalom.

- a főváros felé új terelést építettek ki Velencétől Baracskáig, a 44-es és a 35-ös km között a külső sávot elkerítették a forgalom elől.

- Velence térségében új terelést építettek ki. A Letenye felé vezető oldalon, a 44-es és a 47-es km között a külső és a leálló sávot lezárták, a járműveket a belső sávba és a szemközti oldal belső sávjába terelik. Budapest felé a külső és a középső sáv járható.

- a főváros felé vezető oldalon Pákozdnál is új terelés épült ki. Az 52-es km-től a 47-es km-ig a külső sávot elkerítették a forgalom elől.

- Székesfehérvár térségében is javítják a burkolatot. A Budapest felé tartókat a 65-ös és az 58-as km között a belső és a középső sávba terelik.

- Lepsény közelében aszfaltoznak, ezért a Budapest felé tartó oldalon a 88-as és a 85-ös km között a külső sávot lezárták.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!