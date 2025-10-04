ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.26
usd:
330.65
bux:
100462.96
2025. október 4. szombat Ferenc
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Drónnal készített felvétel az M0-s autóút M1 és M7 autópályák közötti, kétszer három sávosra bővített szakaszáról az avatás napján, 2015. november 27-én.
Nyitókép: MTI/Ruzsa István

Még egy sztrádán lesz korlátozás a hétvégén

Infostart

Az M1-es, M3-as és M7-es autópályákon zajló munkák mellett most az M0-son is terelésre kell számítani.

A „forgalomszámláló hurok” felújítása miatt forgalomkorlátozás várható az M0-s autóúton az M5-ös autópálya felé tartó oldalon Diósd térségében szombaton 7 és 16 óra között – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A javítási idő alatt a két külső sávot lezárják, majd a két belső sávot is, így egy sávon haladhat majd a forgalom.

De nem csak az M0-son lesznek nehézségek: a többi sztrádán a „szokásos” terelés is lassítja a forgalmat.

Az M1-es autópályán

- az M0-s autóút csomópontja és Tatabánya között mindkét oldalon szélesítési munkákat végeznek. A 15-ös km-től egészen a 62-es km-ig lezárták a belső sávot, a járművek két szűkített sávon, a külső és a leállósávon haladhatnak.

- a felújítási munkák miatt Budapest felé, a 17-es km-nél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták.

- Szárliget és Tatabánya között megváltozott a forgalmi rend. A 46-os és az 54-es km között a főváros irányába tartó belső sávot átterelik az ellenkező oldalra, de irányonként továbbra is két sáv járható.

- Komárom térségében aszfaltoznak, a 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad.

Átépítették a terelést a Budapest felé vezető oldalon, Győr elkerülő szakaszán, az Arrabona pihenőhely és a Nagyszentjános/Bőny csomópont között. A 117-es és a 104-es km között a leállósáv és az ellenkező oldal belső sávja használható, Hegyeshalom felé a külső és a leállósáv járható.

- Lébény és Mosonmagyaróvár között, a 148-as és a 161-es km között átépítették a terelést, a határ felé vezető oldalon a belső sávot találják zárva az autósok, a forgalom a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad. A főváros irányába a külső- és a leállósáv járható.

Az M3-as autópályán

- Mogyoród és Bag között burkolatfelújítási munkákat végeznek. A 23-as és a 35-ös km között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, Vásárosnamény felé a külső és a leállósávon halad a forgalom.

- Gyöngyös térségében is felújítják a burkolatot a 77-es és a 71-es km között. A Budapest felé vezető oldalon a külső és a leálló sávra terelik a járműveket, a Vásárosnamény felé tartók a leállósávot és a szemközti oldal belső sávját használhatják.

Az M5-ös autópályán

- Burkolatjavítási munkálatokat végeznek reggel 9 óra és délután 16:00 között Röszke irányába, Lajosmizse térségében, így a 67-es és a 68-as km között csak a belsősávon lehet autózni.

- Budapest felé, Újhartyán és az M51-s autóút csomópontja között, a 43-as km-től egészen az 17-es km-ig, üzemeltetési munkálatok miatt napközben időszakosan lezárják a belső sávot. Torlódásra, lassulásra kell számítani az érintett szakaszon!

- a főváros irányába, Lajosmizse és Örkény között, a 62-es km-nél a zajvédőfalat javítják, emiatt a nap folyamán csak a belső sáv járható.

- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

Az M7-es autópályán

- Érd és Tárnok között új terelést építettek ki. A 17-es és a 22-es km között Budapest felé a külső sáv, a leállósáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Letenye felé a külső, és a leállósávon halad a forgalom.

- a főváros felé új terelést építettek ki Velencétől Baracskáig, a 44-es és a 35-ös km között a külső sávot elkerítették a forgalom elől.

- Velence térségében új terelést építettek ki. A Letenye felé vezető oldalon, a 44-es és a 47-es km között a külső és a leálló sávot lezárták, a járműveket a belső sávba és a szemközti oldal belső sávjába terelik. Budapest felé a külső és a középső sáv járható.

- a főváros felé vezető oldalon Pákozdnál is új terelés épült ki. Az 52-es km-től a 47-es km-ig a külső sávot elkerítették a forgalom elől.

- Székesfehérvár térségében is javítják a burkolatot. A Budapest felé tartókat a 65-ös és az 58-as km között a belső és a középső sávba terelik.

- Lepsény közelében aszfaltoznak, ezért a Budapest felé tartó oldalon a 88-as és a 85-ös km között a külső sávot lezárták.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

Kezdőlap    Belföld    Még egy sztrádán lesz korlátozás a hétvégén

m0

autópálya

terelés

m3

m1

m7

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Aszódi Attila a zaporizzsjai erőműről: elég nagy a probléma, és a harcok akadályozzák a helyreállítást

Aszódi Attila a zaporizzsjai erőműről: elég nagy a probléma, és a harcok akadályozzák a helyreállítást

Egyáltalán nem ideális, ha hosszú időn keresztül dízelgenerátorok látnak el egy atomerőművet árammal – mondta az InfoRádióban az atomenergetikai szakértő. Arról is beszélt, hogy jelenleg az a legfontosabb, hogy a zaporizzsjai létesítmény nyolc üzemelő dízelgenerátora további üzemanyag-ellátást kapjon.
 

Az atomenergia fontos a tiszta környezet megteremtéséhez

VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump ultimátuma után szinte azonnal lépett a Hamász

Trump ultimátuma után szinte azonnal lépett a Hamász

A Hamász elfogadta Trump elnök javaslatának fő pontjait a gázai háború lezárására, beleértve az összes izraeli túsz szabadon bocsátását.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mit ünneplünk október 6-án? Az aradi vértanúkra emlékezünk

Mit ünneplünk október 6-án? Az aradi vértanúkra emlékezünk

A magyar kormány 2001-ben nyilvánította október 6-át a magyar nemzet gyásznapjává.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump tells Israel to stop bombing Gaza as Hamas agrees to release hostages

Trump tells Israel to stop bombing Gaza as Hamas agrees to release hostages

The US president says he believes Hamas is "ready for a lasting peace", as the group seeks further negotiations on his peace proposal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 4. 05:40
Két hullámban jött a vég, több száz hal teteme sodródott partra
2025. október 4. 05:20
Jó hír érkezett, örülhet a legtöbb nyugdíjas
×
×
×
×