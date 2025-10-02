Télies idő jön: kiderült, hol fog fagyni hajnalban

Csütörök este az összefüggő fátyolfelhőzet tovább terjeszkedik nyugat, északnyugat felé, a Tiszántúlon meg is vastagodhat a felhőtakaró, de csapadék nem várható. A Nyugat-Dunántúlon eközben derült marad az ég – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Az északi, északkeleti szél veszít erejéből, de nem áll le teljesen, élénk lökések az Alföldön még az éjszaka második felében is előfordulhatnak. Kora reggelre többnyire 0 és +7 Celsius-fok közé süllyed a hőmérséklet, azonban

az Észak-Dunántúl és az Északi-középhegység szélcsendes részein fagypont alá hűlhet a levegő.

Pénteken napközben a Dunántúl nagy részén és az Északi-középhegységben túlnyomóan napos, fátyolfelhős idő valószínű. Az Alföldön azonban erősebben felhős lesz az ég, ott csak kevés napsütés valószínű.

Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de a keleti határ mentén gyenge eső előfordulhat. Az északi, északkeleti szél szinte országszerte élénk, nagy területen erős lesz, sőt északkeleten viharos közeli széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 Celsius-fok között várható.