Infostart.hu
2025. október 1. szerda
Nyitókép: Pixabay

Megbírságolták a XII. kerületet

Infostart

Szabálytalan szerződéskötés történt.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) összességében 72 millió forintos bírságot szabott ki a Hegyvidékre. A hatóság megállapította, hogy 2024 decemberben közbeszerzés mellőzésével kötöttek szerződést a közétkeztetésre. A kiszabott bírságból ötvenmillió forintot az ajánlatkérőnek (Hegyvidéki Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szolgálat), 22 millió forintot pedig a szerződtetett vállalkozóknak kell megfizetnie – írta a Magyar Nemzet, idézve a hivatalos indoklást, mely szerint az önkormányzat „a közbeszerzési eljárás jogszerűtlen mellőzésével kötött koncessziós szerződést közétkeztetési szolgáltatások ellátására”.

A lap szerint Hegyvidék ezzel minden idők második legnagyobb, önkormányzatra kiszabott bírságát szedte össze, ennél nagyobb bírságot idáig csak Kispest önkormányzata kapott.

2025.10.01. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
