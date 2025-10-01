Megbírságolták a XII. kerületet

A Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) összességében 72 millió forintos bírságot szabott ki a Hegyvidékre. A hatóság megállapította, hogy 2024 decemberben közbeszerzés mellőzésével kötöttek szerződést a közétkeztetésre. A kiszabott bírságból ötvenmillió forintot az ajánlatkérőnek (Hegyvidéki Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szolgálat), 22 millió forintot pedig a szerződtetett vállalkozóknak kell megfizetnie – írta a Magyar Nemzet, idézve a hivatalos indoklást, mely szerint az önkormányzat „a közbeszerzési eljárás jogszerűtlen mellőzésével kötött koncessziós szerződést közétkeztetési szolgáltatások ellátására”.

A lap szerint Hegyvidék ezzel minden idők második legnagyobb, önkormányzatra kiszabott bírságát szedte össze, ennél nagyobb bírságot idáig csak Kispest önkormányzata kapott.