Worried woman with credit card talking on smartphone indoors. Be careful - fraud
Nyitókép: Liudmila Chernetska / Getty Images

Elképesztő hiszékenység: álorvosnak utalt egymillió forintnál is többet egy borsodi nő

Infostart

Álorvos áldozatává vált egy mályi nő. A kár meghaladja az egymillió forintot. A Miskolci Rendőrkapitányság csalás miatt folytat eljárást az ügyben.

Megtörtént eset: Egy nő ez év májusában az interneten keresztül ismerkedett meg egy magát „dr. John Mayer” néven regisztrált katonaorvosnak kiadó férfival. A csaló azt állította, hogy egy háborús övezetben ragadt, pénzét zárolták, ezért hazautazásához anyagi segítségre szorul.

A férfi hónapokon át tartó levelezés után elérte, hogy a nő több részletben összesen több mint egymillió forintot utaljon át számára. Az utolsó utalás után a férfi eltűnt, elérhetetlenné vált. Az áldozat ekkor fordult bankjához, majd a rendőrséghez.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai segíthetnek a kockázati tényezők kiszűrésében, hogy biztonságban legyünk a világhálón is.

Ne utaljanak, csekken se küldjenek pénzt ismeretleneknek, alkalmi ismerőseiknek!

Soha ne adják meg ismeretleneknek a személyes és banki adataikat!

Figyeljenek a gyanús jelekre! A furcsa mondatszerkezetek, helyesírási hibák, magázó-tegező forma váltakozása is valamilyen fordítóprogram használatára utal.

Ha a csaló mégis sikerrel járt haladéktalanul tegyenek feljelentést a rendőrségen!

További hasznos tanácsokat az alábbi linken olvashatnak az online csalásokról: https://kiberpajzs.hu/

