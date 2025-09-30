ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.37
usd:
333.43
bux:
0
2025. szeptember 30. kedd Jeromos
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Csúnya baleset ért egy túrázót, kötélpályát is kellett építeni – képek

Infostart

Gombászni indult, ám megcsúszott a meredek, sziklás hegyoldalon és eltörte a lábát egy férfi vasárnap délután Mór és Csókakő között.

A móri önkormányzati és a bodajki önkéntes tűzoltók a nehezen járható terepviszonyok miatt a mentőkkel közösen csak gyalogosan tudták megközelíteni a helyszínt.

A mentéshez négyszáz méter hosszú kötélpályát épített ki a móri járási mentőcsoport magasból-mélyből mentési csapata, majd speciális eszközökkel, alpintechnikával, a mentőszolgálattal együttműködve ereszkedtek le a sérülttel, akit kórházba szállítottak – derült ki a katasztrófavédelem közléséből.

Jó tanácsokkal is ellátták a túrázókat:

  • Mindig tudd, milyen útvonalon szeretnél haladni!
  • Azt is tudd, hogy a túra milyen hosszú lesz, várhatóan mennyi időt vesz majd igénybe!
  • Egyedül ne vágj neki hosszabb útnak!
  • A mobilod legyen feltöltve!
  • Legyen nálad térkép, vagy okostelefon! A segítség is sokkal gyorsabban a helyszínre ér, ha pontosan meg tudod jelölni, hogy hol vagy.
  • sak a gondolataid kavarogjanak, a túraösvényről semmiképp ne térj le!
  • Nézz a lábad elé (is)!
  • Rétegesen öltözz!
  • Legyen nálad étel és meleg ital (nem forralt bor, és semmi alkohol)!
  • Tüzet csak a kijelölt tűzrakóhelyen rakj, és csak akkor, ha nincs tűzgyújtási tilalom.
  • Ne hősködj! Ha egyedül nem boldogulsz, akkor hívd a 112-t, és keress a helyszín beazonosítására alkalmas pontokat!

Kezdőlap    Belföld    Csúnya baleset ért egy túrázót, kötélpályát is kellett építeni – képek

mentők

tűzoltók

túra

vértes

kötélpálya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Pánik Németországban: drónelhárító központot akar létrehozni a belügyminiszter

Pánik Németországban: drónelhárító központot akar létrehozni a belügyminiszter

Nem először állt elő rendkívüli javaslattal Alexander Dobrindt. A kormányban a kisebbik konzervatív pártot, a CSU-t képviselő belügyminiszter az elmúlt napok feltételezett orosz drónbehatolásai, valamint a civil drónok megszaporodása nyomán indítványozta, hogy a hadsereg szerepvállalásával drónelhárító központot hozzanak létre.
Bazsó Gábor elmondja: Elon Musk a közjó megszállottja vagy hataloméhes szélhámos?

Bazsó Gábor elmondja: Elon Musk a közjó megszállottja vagy hataloméhes szélhámos?

Minden egyes kérdés esetében, amikor Elon Musk mond valamit, mostanra minimum jár neki, hogy végiggondoljuk, nincs-e igaza, de ez nem azt jelenti, hogy ő a Jóisten, és hogy mindenben igaza van – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bazsó Gábor Karotta autópiaci és Elon Musk-szakértő.
 

Bazsó Gábor Karotta: az elektromos átállás elkerülhetetlen, csak az időpont kérdéses – de Európa csak toporog

VIDEÓ
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.30. kedd, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szép csendben érkezik a kormány új lakhatási programja, fillérekért költözhetnek be a rászorulók

Szép csendben érkezik a kormány új lakhatási programja, fillérekért költözhetnek be a rászorulók

Társadalmi egyeztetésre bocsátott egy rendeletet a kormány az új szociális programjáról, amelynek célja, hogy jobb lakhatási lehetőséget teremtsen a leghátrányosabb helyzetű településeken élőknek. Ehhez civil szervezet segítségét is igénybe veszi, amely üresen álló lakásokat vagy házakat ajánlhat fel, ezeket pedig rászorulóknak adják bérbe kedvezményes feltételekkel, miközben szociális munkával is támogatják őket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tovább dúl a harc Magyarország és Szlovákia között: mi lesz ennek az egésznek a vége?

Tovább dúl a harc Magyarország és Szlovákia között: mi lesz ennek az egésznek a vége?

A bősi erőmű üzembe helyezése óta eltelt 33 év ellenére Magyarország és Szlovákia továbbra sem tudta rendezni a vízlépcső körüli vitát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Leaders in Middle East and Europe welcome Trump's Gaza peace plan

Leaders in Middle East and Europe welcome Trump's Gaza peace plan

Donald Trump says if Hamas rejects the plan, Israel will have US backing to "finish the job of destroying the threat" from the armed group.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 30. 08:32
Praktikus árcsökkentést kapnak Budapesten a bérletesek
2025. szeptember 30. 07:18
Nagyon jó hírt kaptak a horgászok a Balatonnál
×
×
×
×