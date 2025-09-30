Csúnya baleset ért egy túrázót, kötélpályát is kellett építeni – képek

A móri önkormányzati és a bodajki önkéntes tűzoltók a nehezen járható terepviszonyok miatt a mentőkkel közösen csak gyalogosan tudták megközelíteni a helyszínt.

A mentéshez négyszáz méter hosszú kötélpályát épített ki a móri járási mentőcsoport magasból-mélyből mentési csapata, majd speciális eszközökkel, alpintechnikával, a mentőszolgálattal együttműködve ereszkedtek le a sérülttel, akit kórházba szállítottak – derült ki a katasztrófavédelem közléséből.

Jó tanácsokkal is ellátták a túrázókat: