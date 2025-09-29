Ruszin-Szendi Romulusz miatt döntés várható - Új szakasz jön a parlament életében

Az állattenyésztők napjának megünneplésével kezdődik hétfő délután 1 órakor az Országgyűlés plenáris ülése, majd napirend előtti felszólalások és interpellációk következnek. Ezt követően a kormánypárti többség várhatóan leszavazza az orosz gázról való leválást sürgető uniós rendeletet, illetve a kormány képviselői válaszolnak az ellenzék azonnali kérdéseire.

Kedd reggel 9 órakor a helyi önkormányzatok napjáról emlékeznek meg a parlament tagjai, majd megvitatják a politikai erőszak elleni fellépésről szóló határozati javaslatot, amelyet a Honvédelmi és rendészeti bizottság terjesztett be a törvényhozásnak a Tisza Pártban politizáló volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügye miatt.

A bizottság elnöke, Kósa Lajos fideszes képviselő szerint szükség van a fegyvertartási szabályok módosítására.

"A jelenlegi szabályok szerint aki szabálysértést követ el éles lőfegyverrel, attól az éles lőfegyvert el lehet kobozni, de a fegyvertartási engedélyét nem lehet visszavonni. (...) Ha valaki megőrült, akkor megőrült. Ezt nem lehet máshogy nevezni. Mindjárt járunk választói gyűlésekre; kinek jutott az eszébe, hogy de jó lenne, ha itt lenne egy hatlövetű, azt akkor megadnám neki, nekem ne szövegeljen? Megáll az ember esze" - fogalmazott Kósa Lajos.

Kedden napirendre kerül még a rendészeti feladatellátás hatékonyságát támogató törvények, illetve a magyar építészetről szóló jogszabály módosítása, továbbá az az előterjesztés, amely az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtását taglalja.

Október 6-án, hétfőn, a nemzeti gyásznapon délelőtt 11 órakor megemlékezéssel kezdődik a plenáris ülés. 1849-ben Aradon ezen a napon végezték ki az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 12 honvédtábornokát és 1 tisztjét, Pesten pedig az első miniszterelnököt, Batthyány Lajost.

Ezt követően napirend előtti felszólalások, majd kérdések és azonnali kérdések hangoznak el az Országgyűlésben.