ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.01
usd:
333.3
bux:
0
2025. szeptember 29. hétfő Mihály
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A képviselők szavaznak az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Ruszin-Szendi Romulusz miatt döntés várható - Új szakasz jön a parlament életében

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Háromnapos üléssel folytatja a munkát az Országgyűlés. A képviselők egyebek mellett megvitatják a politikai erőszak elleni fellépésről szóló határozati javaslatot.

Az állattenyésztők napjának megünneplésével kezdődik hétfő délután 1 órakor az Országgyűlés plenáris ülése, majd napirend előtti felszólalások és interpellációk következnek. Ezt követően a kormánypárti többség várhatóan leszavazza az orosz gázról való leválást sürgető uniós rendeletet, illetve a kormány képviselői válaszolnak az ellenzék azonnali kérdéseire.

Kedd reggel 9 órakor a helyi önkormányzatok napjáról emlékeznek meg a parlament tagjai, majd megvitatják a politikai erőszak elleni fellépésről szóló határozati javaslatot, amelyet a Honvédelmi és rendészeti bizottság terjesztett be a törvényhozásnak a Tisza Pártban politizáló volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügye miatt.

A bizottság elnöke, Kósa Lajos fideszes képviselő szerint szükség van a fegyvertartási szabályok módosítására.

"A jelenlegi szabályok szerint aki szabálysértést követ el éles lőfegyverrel, attól az éles lőfegyvert el lehet kobozni, de a fegyvertartási engedélyét nem lehet visszavonni. (...) Ha valaki megőrült, akkor megőrült. Ezt nem lehet máshogy nevezni. Mindjárt járunk választói gyűlésekre; kinek jutott az eszébe, hogy de jó lenne, ha itt lenne egy hatlövetű, azt akkor megadnám neki, nekem ne szövegeljen? Megáll az ember esze" - fogalmazott Kósa Lajos.

Kedden napirendre kerül még a rendészeti feladatellátás hatékonyságát támogató törvények, illetve a magyar építészetről szóló jogszabály módosítása, továbbá az az előterjesztés, amely az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtását taglalja.

Október 6-án, hétfőn, a nemzeti gyásznapon délelőtt 11 órakor megemlékezéssel kezdődik a plenáris ülés. 1849-ben Aradon ezen a napon végezték ki az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 12 honvédtábornokát és 1 tisztjét, Pesten pedig az első miniszterelnököt, Batthyány Lajost.

Ezt követően napirend előtti felszólalások, majd kérdések és azonnali kérdések hangoznak el az Országgyűlésben.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Ruszin-Szendi Romulusz miatt döntés várható - Új szakasz jön a parlament életében

parlament

országgyűlés

országház

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megint olyan adat jön, ami hónapokra meghatározhatja minden befektetés sorsát

Megint olyan adat jön, ami hónapokra meghatározhatja minden befektetés sorsát

Továbbra is elsősorban az amerikai piacokra figyelhetnek a befektetők, a tengerentúli adatok és a dollár iránya határozhatják meg a piacokat. Ebből a szempontból pedig a héten is újabb információkat kapnak a befektetők, a fejlemények pedig akár középtávon is meghatározhatják a befektetéseink értékének alakulását.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Már látszik a komoly fordulat az időjárásban: nem lesz kellemes, ami ma ránk vár

Már látszik a komoly fordulat az időjárásban: nem lesz kellemes, ami ma ránk vár

Hétfőn hűvös reggelre és napos délelőttre ébredhetünk.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Four killed in shooting and arson attack at Mormon church in Michigan

Four killed in shooting and arson attack at Mormon church in Michigan

Hundreds of people were attending a Sunday service when the attacker drove a vehicle into the church and opened fire, police say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 29. 07:03
Elemzés: tör előre a magánegészségügy, de már nem sokáig
2025. szeptember 29. 04:20
Egy kamion miatt lesz másfél hónapig óriási dugó az M3-as bevezető szakaszán
×
×
×
×