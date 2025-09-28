MCC-kutatás: az életkor előrehaladtával egyre távolabb kerülünk a gyerekkori álmainktól

Mennyire felel meg a felnőtt életünk annak, amit gyermekként álmodtunk magunknak? Az Ifjúságkutató Intézet kutatása szerint a 15-17 évesek még hisznek az álmaikban, de 35 év felett egyre ritkábban találkozik a gyermekkori vágy és a felnőtt valóság.

„A kutatás 2025-ben zajlott ezer fő megkérdezésével a 15-39 éves korosztály körében, és vegyes eredmény született. Azt tapasztaltuk ugyanis, hogy a fiatalok valahol félúton érzik magukat a gyerekkori álmok és a felnőtt realitás között” – mondta az InfoRádióban Réti Gergely.

A Mathias Corvinus Collegium ifjúságkutatója elmondta, azt tapasztalták, hogy a 15-17 éves kor közötti fiatalok, vagyis a megkérdezettek legfiatalabbjai a leginkább optimisták. Az életkor növekedésével csökken a lelkesedés, ahogyan a nemek között is mérhető volt a különbség:

a férfiak alapvetően optimistábbnak bizonyultak, 7 százalékuk mondta csupán, hogy élete egyáltalán nem hasonlít a gyermekként elképzelthez. Ezzel szemben ugyanez az arány a nőknél jóval magasabb, 37 százalék volt.

Az ifjúságkutató elmondta, egy ötös skálán értékelve átlagosan 3,1 pontot adtak a megkérdezettek arra, mennyire felel meg a jelenlegi életük a gyerekként elképzeltnek. Az eredmény itt is korosztályonként változó, ugyanis a 15-17 évesek még 3,6 pontot adtak, addig később ez a lelkesedés már jócskán megcsappant. A 35-39 éveseknél már csak 2,9 pont az átlag és mindössze minden harmadik ember érzi úgy, hogy a valóság találkozik a gyerekként elképzelttel.

Réti Gergely szerint levonható az a következtetés, hogy a fiatalok az életkor növekedésével vesztik el a lelkesedésüket, ugyanakkor vannak előttük perspektívák. Hozzátette, túl az optimista fiatalokon és a kevésbé derűlátó felnőtteken a leginkább csalódott csoport az inaktívaké volt, akik se nem tanulnak, se nem dolgoznak.

Az MCC ifjúságkutatója arra is kitért, hogy az Egyesült Államokban is zajlott egy ugyanilyen kutatás, ami nagyon hasonló eredményre jutott: az amerikai fiatalok jövőképe a gyerekkori álmokra vonatkozóan nem tér el a magyar fiatalokétól.