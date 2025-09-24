ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.02
usd:
332.97
bux:
98580.07
2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: PIxabay

Változás jön a nemzetbiztonsági ellenőrzéseknél

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A nemzetbiztonsági ellenőrzések átalakítására készül az Országgyűlés, a módosításokról parlamenti vitát tartottak. Lesz egyszerűsített nemzetbiztonsági ellenőrzés is, ami 60 helyett maximum 30 napig tart csak.

Túl sok nemzetbiztonsági vizsgálatot kellett végezni, és ezek már más szervezeti egységektől vonták el az embereket. Többek között ezért kell módosítani a jogszabályokat – derült ki a módosítások szerdai parlamenti vitájában.

„A minősített adatokat kezelő munkakörökben csak egyszerűsített, külső engedélyhez kötött, titkos információgyűjtést nem alkalmazó nemzetbiztonsági ellenőrzés lesz, a többieknél marad a jelenlegi vizsgálat” – mondta expozéjában az előterjesztő Farkas Örs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda polgári nemzetbiztonsági szolgálatokért felelős államtitkára. Hozzátette: az is fontos változás, hogy csak kockázat felmerülése esetén állít ki szakvéleményt az ellenőrzöttről a nemzetbiztonsági szolgálat.

Újragondolták a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök meghatározását.

Az ellenőrzés elsődleges alapja a minősített adatkezelés. A törvényjavaslat tételesen rögzíti a kiemelt munkaköröket, ahol az azt betöltők fokozottan ki vannak téve esetleges jogellenes befolyásolási szándéknak, leplezett támadásnak vagy fenyegetésnek. A kiemelt munkakörökben dolgozók továbbra is a nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá esnek majd.

Azokat a szabályokat is megalkották, hogy mit tehet a foglalkoztató, ha az érintett nem járul hozzá az egyszerűsített nemzetbiztonsági ellenőrzéshez, vagy ha ennek során a foglalkoztatást nemzetbiztonsági szempontból befolyásoló információ merül fel – mondta.

Eltörlik a kötelező ötévenkénti felülvizsgálatot,

ami akkor válik kötelezővé, ha a minősítés feltételeiben változás következik be.

A Fidesz vezérszónoka, Halász János szükségesnek tartja a változtatásokat, mert már olyan sok nemzetbiztonsági ellenőrzést kell végezni, hogy a szolgálatok nem bírják emberrel.

Teljesen racionális javaslatnak tartotta, hogy újragondolták a nemzetbiztonsági ellenőrzésre kötelezett munkaköröket és megpróbálják azok számát csökkenteni. Hozzátette, jó és előremutató változtatás, hogy a számos miniszteri rendelet helyett ezentúl kizárólag a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben határozzák meg a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkaköröket, kivéve a bírák esetében.

A KDNP-s Simicskó István kiemelte, hogy

az egyszerűsített nemzetbiztonsági ellenőrzés időtartama 60 helyett csak 30 nap, miközben az ellenőrzés érvényessége 3 év.

A DK-s Varga Zoltán szerint a módosítás rendkívül aggályos, mert gyengíti az eddigi hatásköröket, pedig azok erősítésére lenne szükség.

A szocialista Molnár Zsolt a jogorvoslati részt kritizálta, mert nem tartja egyértelműnek, hogy miként értesülnek a besorolásukról azok, akik esetében biztonsági kockázatot állapítanak meg.

A jobbikos Sas Zoltán azt szeretné, ha az Országgyűlési Őrség tagjai a legszigorúbb ellenőrzésen esnének át.

A Mi Hazánk vezérszónoka, Novák Előd szerint az egyszerűsített nemzetbiztonsági ellenőrzés bevezetése egy olyan jogi kiskaput nyit ki, amelyen keresztül a potenciálisan zsarolható, esetleg külföldi befolyás alatt álló káderek teljes körű átvilágítás nélkül juthatnak pozícióba.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Változás jön a nemzetbiztonsági ellenőrzéseknél

országgyűlés

ellenőrzés

nemzetbiztonság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jól veszi ki a szavaimból – Újabb taxissztrájk körvonalazódik

"Jól veszi ki a szavaimból" – Újabb taxissztrájk körvonalazódik
Több helyszínen is tüntettek szerdán a taxisok, két gyűlést jelentettek be a főváros területére: az V. kerületi Városház utcába, valamint a Hősök terére, a rendőrség mindkettőt tudomásul vette. Emellett azonban több helyszínen is tartottak forgalomlassító akciót. Kiss Ádám, a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének InfoRádióban nyilatkozó elnöke szerint a főváros taxisrendeleti módosítási javaslata a taxisok érdekeit nem szolgálja, és azt kívánják elérni, hogy a fővárosi képviselők ezt ne fogadják el.
 

A rendőrség két helyen is közbelépett az akciózó taxisok miatt

Tuzson Bence: kiskorú sértett nincs, kétség nem fér a miniszterek ártatlanságához

Tuzson Bence: kiskorú sértett nincs, kétség nem fér a miniszterek ártatlanságához

Kormányrendelet jelent meg szerdán arról, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaéléseket ki kell vizsgálni, a feladattal Tuzson Bencét bízták meg. Az igazságügyi miniszter időközben nyilvánosságra hozott egy jelentést.
 

Magyar Péter rálicitál a nemzeti konzultációra: a Tisza Párt folytatja a „Nemzet Hangja népszavazást”

Megvan a nemzeti konzultáció második kérdése

Orbán Viktor: Magyar Pétert zsarolják, fogott ember

VIDEÓ
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.24. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Olyan zavar van a világkereskedelemben, amire 60 éve nem volt példa

Olyan zavar van a világkereskedelemben, amire 60 éve nem volt példa

Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Ügynöksége (UNCTAD) szerdán közzétett jelentése szerint a hajózási iparban jelentős volatilitás tapasztalható a növekvő geopolitikai feszültségek és az új vámok okozta zavarok miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vége a kockás abroszos időknek? Újabb legendás magyaros étterem húzza le a rolót vidéken

Vége a kockás abroszos időknek? Újabb legendás magyaros étterem húzza le a rolót vidéken

A Gerendás vendéglő azon kevés, hagyományos helyek egyike volt, ahol délidőben igényes, kétfogásos menüt kínáltak 2500 forint alatti áron, most ennek is vége - egy időre legalábbis.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Stop Russia now or Putin will expand Ukraine war 'wider and deeper', Zelensky tells UN

Stop Russia now or Putin will expand Ukraine war 'wider and deeper', Zelensky tells UN

The Ukrainian president addresses the UN General Assembly after Donald Trump says for the first time that Kyiv could retake its lost borders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 24. 17:20
Fontos változás jön az egyik borfajtánál
2025. szeptember 24. 16:35
"Jól veszi ki a szavaimból" – Újabb taxissztrájk körvonalazódik
×
×
×
×