Túl sok nemzetbiztonsági vizsgálatot kellett végezni, és ezek már más szervezeti egységektől vonták el az embereket. Többek között ezért kell módosítani a jogszabályokat – derült ki a módosítások szerdai parlamenti vitájában.

„A minősített adatokat kezelő munkakörökben csak egyszerűsített, külső engedélyhez kötött, titkos információgyűjtést nem alkalmazó nemzetbiztonsági ellenőrzés lesz, a többieknél marad a jelenlegi vizsgálat” – mondta expozéjában az előterjesztő Farkas Örs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda polgári nemzetbiztonsági szolgálatokért felelős államtitkára. Hozzátette: az is fontos változás, hogy csak kockázat felmerülése esetén állít ki szakvéleményt az ellenőrzöttről a nemzetbiztonsági szolgálat.

Újragondolták a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök meghatározását.

Az ellenőrzés elsődleges alapja a minősített adatkezelés. A törvényjavaslat tételesen rögzíti a kiemelt munkaköröket, ahol az azt betöltők fokozottan ki vannak téve esetleges jogellenes befolyásolási szándéknak, leplezett támadásnak vagy fenyegetésnek. A kiemelt munkakörökben dolgozók továbbra is a nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá esnek majd.

Azokat a szabályokat is megalkották, hogy mit tehet a foglalkoztató, ha az érintett nem járul hozzá az egyszerűsített nemzetbiztonsági ellenőrzéshez, vagy ha ennek során a foglalkoztatást nemzetbiztonsági szempontból befolyásoló információ merül fel – mondta.

Eltörlik a kötelező ötévenkénti felülvizsgálatot,

ami akkor válik kötelezővé, ha a minősítés feltételeiben változás következik be.

A Fidesz vezérszónoka, Halász János szükségesnek tartja a változtatásokat, mert már olyan sok nemzetbiztonsági ellenőrzést kell végezni, hogy a szolgálatok nem bírják emberrel.

Teljesen racionális javaslatnak tartotta, hogy újragondolták a nemzetbiztonsági ellenőrzésre kötelezett munkaköröket és megpróbálják azok számát csökkenteni. Hozzátette, jó és előremutató változtatás, hogy a számos miniszteri rendelet helyett ezentúl kizárólag a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben határozzák meg a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkaköröket, kivéve a bírák esetében.

A KDNP-s Simicskó István kiemelte, hogy

az egyszerűsített nemzetbiztonsági ellenőrzés időtartama 60 helyett csak 30 nap, miközben az ellenőrzés érvényessége 3 év.

A DK-s Varga Zoltán szerint a módosítás rendkívül aggályos, mert gyengíti az eddigi hatásköröket, pedig azok erősítésére lenne szükség.

A szocialista Molnár Zsolt a jogorvoslati részt kritizálta, mert nem tartja egyértelműnek, hogy miként értesülnek a besorolásukról azok, akik esetében biztonsági kockázatot állapítanak meg.

A jobbikos Sas Zoltán azt szeretné, ha az Országgyűlési Őrség tagjai a legszigorúbb ellenőrzésen esnének át.

A Mi Hazánk vezérszónoka, Novák Előd szerint az egyszerűsített nemzetbiztonsági ellenőrzés bevezetése egy olyan jogi kiskaput nyit ki, amelyen keresztül a potenciálisan zsarolható, esetleg külföldi befolyás alatt álló káderek teljes körű átvilágítás nélkül juthatnak pozícióba.