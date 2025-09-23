ARÉNA
2025. szeptember 23. kedd Tekla
Nyitókép: Pixabay

Tragikus haláleset az üdülőövezetben

Infostart / MTI

Egy férfi meghalt, miután kigyulladt két melléképület a szegedi Cseresznye utcában.

Hétfőn kora este arról érkezett bejelentés a katasztrófavédelem ügyeletére, hogy Szeged üdülőövezetében, két egymás melletti telken kigyulladt a rajtuk álló, egyenként húsz négyzetméteres fa melléképület. Az egyik mellett egy magatehetetlen ember feküdt. A tűzoltók a mentőszolgálat kiérkezése előtt megkezdték a hatvanas éveiben járó férfi újraélesztését, azonban már nem lehetett megmenteni.

A tűzoltók eloltották a műhelynek használt két tárolót, az egyikből egy gázpalackot is kihoztak, megakadályozva annak felrobbanását - tájékoztatott a katasztrófavédelem.

A tűz keletkezésének okait szakértői vizsgálat tárja majd fel.

