Nagy újdonságok: helikopterről kapcsolják le a szabálytalankodókat, jön a regionális autópálya-matrica

2010-ben még csak 3, ma már 10 autópálya éri el az országhatárt – hangsúlyozta Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára Bicskén, ahol az M1-es autópálya bővítésének részleteit ismertették.

Mint mondta, létrejött a koncessziós szerződés, amelynek eredményeként a következő években több mint 530 kilométer útfelújítás fog megvalósulni, több mint 270 kilométer új autópálya épülhet, Az M1-es autópálya – amely az egyik legforgalmasabb autópálya az országban – teljes 160 kilométerén több mint 50 ezer jármű közlekedik naponta. A közlekedési folyosót irányonként három sávra bővítik egy teljes felújítás, teljes pályaszerkezeti újjáépítés mellett, aminek köszönhetően sokkal kényelmesebben, biztonságosabban, komfortosabban és kiszámíthatóbban lehet majd közlekedni.

Németh Tamás, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) vezérigazgatója arról beszélt, hogy a bővítési munkák látványos részei szeptember elsejével elkezdődtek, például az elválasztósáv növényzetének az eltávolításával, az üzemi átjárók kialakításával, a vészhelyzeti leállóblokk építésével és a hidak cölöpözésével. Az M1-es 78 km-es szakaszon az M0-tól a Concó pihenőig fog megújulni, bővülni. A 3-3 forgalmi sáv ki fog egészülni egy-egy teljes értékű leállósávval. A bővítés alatt végig biztosítani fogják a kétszer kétsávos forgalmat mind a két irányba.

A zajvédő falak hossza is lényegesen meg fog növekedni az autópálya mellett.

Az MKIF az állammal kötött koncessziós szerződés szerint az M0-s és a Bicske közötti szakaszt 2028 augusztus végéig, a Concó pihenőig tartó szakaszt pedig 2029 augusztus végéig építi meg. A Hegyeshalomig tartó szakasz is bővül majd egy későbbi időpontban.

Felújítás Az M1-es autópálya 78 kilométer hosszan bővül kétszer három sávra az M0-s és a 94-es km-nél található Concó pihenő között. Ezen felül oldalanként egy-egy teljesértékű forgalmi sávként használható, intelligens leállósáv is épül, amely baleset, munkavégzés vagy nagyobb forgalom idején megnyitható lesz a közlekedők számára, így akár kétszer négy sávon is haladhat a forgalom Budapest és Győr között.

A tervek alapján 72 meglévő alul- és felüljárót építenek át, 11 meglévő csomópontot korszerűsítenek és 4 új különszintű csomópontot is kialakítanak. Hét szintbeni alcsomópontot korszerű, körforgalmi csomópontokká alakítanak, 6 komplex pihenőhelyet teljesen átépítenek, a többi pihenőhelyet bővítik és modernizálják, mintegy 300 új kamionparkolót alakítanak ki. Bicske és Komárom mérnökségi telepeit bővítik, korszerűsítik, korszerű vízelvezető és víztározó rendszereket építenek ki, valamint jelentősen növelik a zajvédő falak hosszát és azok magasságát is.

Váczi Viktor, a MÁV-csoport szóvivője közölte, hogy az autóbuszos helyközi közlekedésben és a vasúti fővonalakon az elővárosi vonatok kapacitását növelték, ezzel segítik az autóról közösségi közlekedésre váltókat. Figyelni fogják az utasok számát és közlekedését, szükség esetén újabb járatokat indítanak.

Óberling József rendőr ezredes, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályvezetője arról beszélt az eseményen, hogy a rendőrség is fokozottan készül a beruházásra.

"Hat területi rendőri szervet érint ez a feladat. Elsősorban Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányságot, ők fogják a többi területi szerv munkáját koordinálni. Ez azt jelenti, hogy Budapestről és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságról motoros rendőröket, gépkocsizó járőröket és baleset helyszínelőket vezényeltünk már Komárom-Esztergom megyébe. Ezen túlmenően a Készenléti Rendőrség szolgálati helikoptere folyamatosan felügyeli az autópálya forgalmát, összeköttetésben áll a földi egységekkel. Hogyha szabálytalanságot észlel, arról szólnak a járőröknek,

a terelést követően a vétkes járműveket kiveszik a forgalomból és intézkednek velük szemben.

Óberling József mindenkit arra kért, hogy a projekt érintett útszakaszán fokozott odafigyeléssel vezessen és kövesse a folyamatosan frissülő információkat.