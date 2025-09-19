ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.83
usd:
332.57
bux:
99553.39
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Police.hu/Vaszko Viktor

Több tucat embert fogtak el a rendőrök a Blahán – videó

Infostart

A rendőri jelenlét megerősítése óta, az elmúlt két hétben 43 embert fogtak el a rendőrök a budapesti Blaha Lujza téren és környékén – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.

A rendészeti helyzetet értékelve és a lakossági panaszokra reagálva a VIII. kerületi rendőrök a BRFK közrendvédelmi főosztálya és a Készenléti Rendőrség járőreivel megerősítve szeptember 5-e óta éjjel-nappal gyalogos járőrszolgálatot látnak el a tér környékén, jogsértés estén azonnal intézkednek, és bárki fordulhat hozzájuk, kérhet segítséget.

Az elmúlt két hétben a Blaha Lujza téren és Józsefváros további frekventált közterületein 724 embert igazoltattak, 43 embert elfogtak: négyet bűncselekmény, tízet szabálysértés miatt köröztek, 28-at bűncselekmény elkövetésén értek tetten, egyet pedig azért, mert megszegte a bűnügyi felügyelet szabályait.

Ezen kívül hat embert bűncselekmény gyanúja miatt, kettőt szabálysértésért állítottak elő, megtaláltak két eltűntként körözött embert, egy rászorulóhoz pedig mentőt hívtak.

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanúja miatt 21 ember ellen indult büntetőeljárás, köztük három terjesztővel szemben – áll a közleményben.

Kezdőlap    Belföld    Több tucat embert fogtak el a rendőrök a Blahán – videó

rendőrség

elfogás

brfk

blaha lujza tér

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel: a veszélyeztetettség alapján nekem ágyúval kellene járnom

Orbán Viktor péntek reggel: a veszélyeztetettség alapján nekem ágyúval kellene járnom

A Kossuth rádióban a miniszterelnök beszélt a „röszkei csata” 10. évfordulójáról, a svéd konfliktus migrációs vonatkozásáról, a kerítéssel kapcsolatos álláspontokról, az adórendszerről, a nemzeti konzultációról, a nyugdíjasokról és a „pisztolyügyről” is.
 

Szakértő Ruszin-Szendi Romulusz pisztolyáról: „a gyülekezési jog hatálya alá tartozó eseményen nem lehet viselni semmilyen fegyvert”

Feljelentést tett a „tiszás gyűlöletcunami” ügyében a honvédelmi miniszter

Távolról érkezett vendéget fogadott a miniszterelnök

Orbán Viktor: a svéd nép a barátunk, nem a svéd kormány

VIDEÓ
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.19. péntek, 18:00
Zsurzs Jenő
vezetéstechnikai instruktor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fordulat a forint piacán, újra 390 felett az euró

Fordulat a forint piacán, újra 390 felett az euró

A forint péntek reggelre visszagyengült a tegnapi többéves csúcsokról, miután csütörtökön még 327,7-es szintig is erősödött a dollárral szemben. A fordulatot az amerikai munkanélküliségi adatok okozták, amelyek erős munkaerőpiacot jeleztek, így a dollár délutánra erősödni kezdett. Ez a trend folytatódik a pénteki kereskedésben. Összességében egy rendkívül izgalmas és mozgalmas héten van túl eddig a forint, és komoly teljesítményre is képes volt ezekben a napokban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eldőlt, hol folytatja Lionel Messi: több éves szerződést ír alá az argentin szupersztár

Eldőlt, hol folytatja Lionel Messi: több éves szerződést ír alá az argentin szupersztár

A 38 éves argentin legenda hosszas tárgyalások után egyezett meg a klubbal, a hivatalos bejelentés várhatóan hamarosan érkezik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US TV hosts back Kimmel as Trump threatens TV networks

US TV hosts back Kimmel as Trump threatens TV networks

America's leading late-night TV hosts lament Jimmy Kimmel's suspension as a "blatant assault on freedom of speech".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 19. 15:34
Választási földrajz: 2030-ra egymilliós csere lesz a választói névjegyzékben, és ez nem kedvez a Fidesznek
2025. szeptember 19. 15:22
Óriási átrendeződés a CT- és MR-vizsgálatoknál, megszólalt a Belügyminisztérium
×
×
×
×