2025. szeptember 17. szerda Zsófia
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k), Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (b) és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Védelmi Tanács ülésén a Karmelita kolostorban 2025. május 13-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Elismerte a honvédelmi miniszter, hogy golyót kapott a testőre

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter elismerte, hogy egy testőrét lövés érte Törökországban. A miniszter a közösségi médiában reagált Magyar Péter állításaira, aki a Tisza Párt nevében követelt tájékoztatást az ankarai eseményekről.

Magyar Péter a napokban azt állította, hogy a honvédelmi miniszter egyik testőrét lőtt sérüléssel szállították haza egy AIR MEDAVAC repülővel február 4-én Ankarából.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf reakciójában megerősítette a lövést, de további részleteket nem közölt. Csupán annyit írt, hogy "a törökországi vétlen lövés által megsérült személyvédő felépült, és azóta már szolgálatba is állt" - írja a 24.hu.

A miniszter Facebook-bejegyzésben élesen kritizálta Magyar Pétert, és azt állította, hogy a politikus a Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselésével kapcsolatos botrány miatt terel, és azért hozta nyilvánosságra az ügyet, mert "nagy bajban van".

Egy nappal korábban Magyar Péter arról írt a közösségi oldalán, hogy a Tisza Párt azonnali tájékoztatást kér az ügyben.

Sőt, úgy fogalmazott, "információink szerint a kaszinóminiszter példátlan módon külön részleget hozott létre a testőrségének a KNBSZ kötelékében".

testőr

szalay-bobrovniczky kristóf

ruszin-szendi romulusz

