Elismerte a honvédelmi miniszter, hogy golyót kapott a testőre

Magyar Péter a napokban azt állította, hogy a honvédelmi miniszter egyik testőrét lőtt sérüléssel szállították haza egy AIR MEDAVAC repülővel február 4-én Ankarából.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf reakciójában megerősítette a lövést, de további részleteket nem közölt. Csupán annyit írt, hogy "a törökországi vétlen lövés által megsérült személyvédő felépült, és azóta már szolgálatba is állt" - írja a 24.hu.

A miniszter Facebook-bejegyzésben élesen kritizálta Magyar Pétert, és azt állította, hogy a politikus a Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselésével kapcsolatos botrány miatt terel, és azért hozta nyilvánosságra az ügyet, mert "nagy bajban van".

Egy nappal korábban Magyar Péter arról írt a közösségi oldalán, hogy a Tisza Párt azonnali tájékoztatást kér az ügyben.

Sőt, úgy fogalmazott, "információink szerint a kaszinóminiszter példátlan módon külön részleget hozott létre a testőrségének a KNBSZ kötelékében".