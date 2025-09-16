Egy beruházó Szigliget védett öblében létesítene egy új, több mint száz férőhelyes csónakkikötőt. A helyi civilek kifogásolják a Natura 2000-es terület kotrását, de a fejlesztő és a kormányhivatal szerint is az előírásoknak megfelelően történik a kikötőmeder megvalósítása – írja a 24.hu.

A beruházást Szigliget nyugati részén, a Balaton medrében fekvő, fokozottan védett területen végeznék. A tervezett kikötőről kialakult vita hátterében az áll, hogy egy helyi civil egyesület, a Szigligeti Táj- és Településvédő Kör szerint károsítják a természetet. A portál úgy értesült, a kikötő a Balaton-felvidéki Nemzeti Park legérzékenyebb zónájába, az ökológiai hálózat magterületébe is belevágna. A tó medre állami tulajdonban van, a part menti terület viszont a beruházóé.

A beruházó képviseletében Kovács Zoltán azt közölte, hogy a a civilek alaptalanul védik a területet mert érvelése szerint

„semmilyen olyan növényzet nincs ott, amit törvényi szabályozás védene”, csak egy régi csónakkikötő rendbehozatala valósulna meg.

„A kikötőmedence a régi nádüzem kikötőjének a helyén és területén, valamint az illegális feltöltés helyén valósul meg. A tervező helyszíni geodéziai felmérés alapján jelölte ki a tervezett medence területét úgy, hogy az a védett nádast meg se közelítse” – nyilatkozta a lapnak a beruházó.

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal júliusban engedélyezte a beruházás első ütemét, melynek értelmében ötven férőhelyes kikötő épül, amit a tervek szerint a Tapolca-patakon keresztül lehet majd megközelíteni. A második ütemet viszont nem engedélyezték. Ez a régi nádüzemi csatorna helyreállítását célozta volna. A hatóság indoklása szerint ez veszélyeztetné a magas természetvédelmi értéket képviselő nádasállományokat. A beruházó közölte: ha a jogszabályok engedik, megvalósítják a 106 kikötőhelyet, amire a hajózócsatorna kikotrásával lenne lehetőség.