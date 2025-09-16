ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.44
usd:
330.7
bux:
100640.56
2025. szeptember 16. kedd Edit
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Belvízzel elöntött terület a Tapolcát Szigligettel összekötő út mentén 2013. március 5-én. Középen a Szent György-hegy látható.
Nyitókép: MTI/Nagy Lajos

Értesülés: védett balatoni öbölbe építenének csónakkikötőt

Infostart

A beruházó több mint száz férőhelyes csónakkikötőt szeretne Szigliget védett öblében, egy helyi civil egyesület viszont kifogásolja a Natura 2000-es terület kotrását. A fejlesztő azt állítja, a létesítmény hasznára lesz az élővilágnak, a kormányhivatal szerint pedig a kikötőmeder megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

Egy beruházó Szigliget védett öblében létesítene egy új, több mint száz férőhelyes csónakkikötőt. A helyi civilek kifogásolják a Natura 2000-es terület kotrását, de a fejlesztő és a kormányhivatal szerint is az előírásoknak megfelelően történik a kikötőmeder megvalósítása – írja a 24.hu.

A beruházást Szigliget nyugati részén, a Balaton medrében fekvő, fokozottan védett területen végeznék. A tervezett kikötőről kialakult vita hátterében az áll, hogy egy helyi civil egyesület, a Szigligeti Táj- és Településvédő Kör szerint károsítják a természetet. A portál úgy értesült, a kikötő a Balaton-felvidéki Nemzeti Park legérzékenyebb zónájába, az ökológiai hálózat magterületébe is belevágna. A tó medre állami tulajdonban van, a part menti terület viszont a beruházóé.

A beruházó képviseletében Kovács Zoltán azt közölte, hogy a a civilek alaptalanul védik a területet mert érvelése szerint

„semmilyen olyan növényzet nincs ott, amit törvényi szabályozás védene”, csak egy régi csónakkikötő rendbehozatala valósulna meg.

„A kikötőmedence a régi nádüzem kikötőjének a helyén és területén, valamint az illegális feltöltés helyén valósul meg. A tervező helyszíni geodéziai felmérés alapján jelölte ki a tervezett medence területét úgy, hogy az a védett nádast meg se közelítse” – nyilatkozta a lapnak a beruházó.

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal júliusban engedélyezte a beruházás első ütemét, melynek értelmében ötven férőhelyes kikötő épül, amit a tervek szerint a Tapolca-patakon keresztül lehet majd megközelíteni. A második ütemet viszont nem engedélyezték. Ez a régi nádüzemi csatorna helyreállítását célozta volna. A hatóság indoklása szerint ez veszélyeztetné a magas természetvédelmi értéket képviselő nádasállományokat. A beruházó közölte: ha a jogszabályok engedik, megvalósítják a 106 kikötőhelyet, amire a hajózócsatorna kikotrásával lenne lehetőség.

Kezdőlap    Belföld    Értesülés: védett balatoni öbölbe építenének csónakkikötőt

balaton

kikötő

öböl

natura 2000

szigliget

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lengyel kormányzati épületeket ért dróntámadás

Lengyel kormányzati épületeket ért dróntámadás

A varsói Belweder elnöki palota és a közelében álló kormányzati épületek felett repülő drónt semlegesített a lengyel államvédelmi szolgálat (SOP) - közölte Donald Tusk lengyel kormányfő hétfő este az X-en.
 

Moszkva szerint a NATO háborúban áll Oroszországgal

Kaiser Ferenc: olyan fegyvert kap Fehéroroszország, amellyel már Londont is el lehet érni

Új ötlettel jön az Európai Bizottság az orosz vagyonért

A Nyugat új trükköt keres Oroszország ellen: amikor a varázspálca nem villan

Olaszország semmilyen katonai támadással szemben nem képes védekezni a védelmi miniszter szerint

VIDEÓ
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.16. kedd, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Durva fordulat a magyar tőzsdén

Durva fordulat a magyar tőzsdén

Felemás, többnyire pozitív hangulatban indult a hét az ázsiai tőzsdéken, Európában pedig szintén az emelkedésé a főszerep a hét első napján. Idehaza is jól indult a nap, a magyar részvények azonban gyorsan esni kezdtek. Eközben a vezető börzék közül a francia tőzsde teljesít a legjobban hétfőn, noha az országot pénteken a Fitch leminősítette.  Gazdasági események szempontjából a délutáni amerikai bmi-adat volt érdekes, a hét fő eseménye azonban a Federal Reserve szerda esti kamatdöntése lesz, ahol elkezdődik a várt kamatcsökkentési ciklus. A 25 bázispontos vágás ténye már eldöntött, Jerome Powell iránymutatásai azonban kulcsfontosságúak lesznek egy olyan időszakban, amikor történelmi csúcson vannak a tőzsdék.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tulipán ültetése ősszel: nem szabad túl korán ültetni, itt van néhány hasznos tipp

Tulipán ültetése ősszel: nem szabad túl korán ültetni, itt van néhány hasznos tipp

Ez a cikk segít abban, hogy a tulipán ültetés és gondozás sikeres legyen, akár kertben, akár cserépben szeretnénk tavaszi virágözönt varázsolni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US destroys alleged Venezuelan drug boat, killing three

US destroys alleged Venezuelan drug boat, killing three

The attack came after the Venezuelan president said Caracas would defend itself against US "aggression".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 16. 04:20
Sok idősebb autós elveszítheti a jogosítványát - új szabályozás jön az EU-ban
2025. szeptember 15. 21:59
A jövő évre is háborús költségvetést tervez Ukrajna - a nap hírei
×
×
×
×