2025. szeptember 15. hétfő
Nyitókép: Magyarország Ügyészsége/YouTube

Autóval ütközött a vonat Vámosújfaluban

Infostart / MTI

Autóval ütközött a vonat Vámosújfaluban, a Kossuth Lajos úti átjáróban, emiatt késések várhatók a Szerencs–Sátoraljaújhely vonalon - közölte a Mávinform hétfő reggel Facebook-oldalán.

A Sátoraljaújhelyről 7.04-kor Szerencsre elindult személyvonat (5217) egy autóval ütközött Vámosújfaluban, a Kossuth Lajos úti átjáróban. A helyszínelés ideje alatt - várhatóan 9-10 óráig – szünetel a vonatforgalom Sárospatak és Olaszliszka-Tolcsva állomások között.

A helyszínelés miatt késésekre kell számítani a Szerencs–Sátoraljaújhely vonalon, Olaszliszka-Tolcsva és Sátoraljaújhely között pótlóbuszok szállítják az utasokat - jelezte a vasúttársaság.

Vasúti balesetek során megsérült személyek száma; vasúti balesetek során meghalt személyek száma. Ábra: MTI
Vasúti balesetek során megsérült személyek száma; vasúti balesetek során meghalt személyek száma. Ábra: MTI

A pótlóbusz a vasútállomásoknál lévő Volán-megállóban, Bodrogolasziban az iskolánál, a teljes útvonalon pótlóbusszal közlekedő járatok esetében Szegiben az Alkotmány utcai megállóban áll meg.

vonatbaleset

vonatszerencsétlenség

vasúti kereszteződés

