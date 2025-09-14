Vasárnap délutánra is jutott egy nagy MÁV-baj

A MÁV tájékoztatása szerint a hiba elhárításáig, várhatóan estig, hosszabb menetidőre és forgalmi változásokra kell felkészülni.

A késések enyhítése érdekében a Tokaj és Nyírség InterCityk a Nyugati pályaudvar és Szolnok között Újszászon keresztül közlekednek. Ezek a járatok nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet.

A kerülő útvonalon Rákoshegyen is megállnak,

ahol pótlóbuszokra lehet átszállni Ferihegy vasútállomás felé.

A Békés InterCityk ideiglenesen Ferihegyen is megállnak. A fennakadás idejére a Budapest és Szolnok közötti szakaszra szóló jegyek valamennyi vonaton felármentesen vehetők igénybe.