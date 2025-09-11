Több ezer hamisított Labubu-figurát foglaltak le

A NAV repülőtéri igazgatóságának pénzügyőrei az elmúlt hetekben több mint 43 ezer hamis játékfigurát és kiegészítőt foglaltak le a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér légi forgalmában, a legnagyobb számban a Pop Mart által gyártott, világszerte népszerű Labubu-figurák voltak – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A szállítmányokban számos más termék – egyebek mellett kulcstartók, kulacsok, pénztárcák, ruhadarabok és különféle kiegészítők – is helyet kaptak. A gyártó visszaigazolása alapján az összes lefoglalt termék hamisítvány. A szállítmányok döntően Hollandiából és Belgiumból, kisebb részben pedig Németországból, Lengyelországból és Spanyolországból érkeztek.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A közleményben figyelmeztetnek, hogy a hamis termékek nemcsak a gyártó szellemi tulajdonjogát sértik, hanem fogyasztóvédelmi kockázatot is jelenthetnek, hiszen minőségük és biztonságuk nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. A NAV folyamatosan figyelemmel kíséri a repülőtéren keresztül érkező szállítmányokat, és továbbra is határozottan fellép a hamis áruk behozatala ellen.

A pénzügyőrök iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak és az árukat zár alá vették.