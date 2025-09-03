Megemelték a Flórián téri felüljárót – képek

Komoly mérnöki és kivitelezői kihívást jelent a Flórián térnél zajló munka, ahol a déli felüljáró felújítása új fázisába lépett. A szakemberek speciális hidraulikus szerkezet segítségével megemelték a hídfők előtti első támaszköz szerkezetét, hogy a több mint negyvenéves sarukat újakra, korszerűbbekre cseréljék alatta.

A ritkán látható emelőmunka és sarucsere várhatóan egy hétig tart – olvasható a BKK közleményében.

Alapos előkészítő munka után a szakemberek megemelték a déli felüljáró Árpád híd felőli hídfőjénél az első támaszköz szerkezetét. Ehhez hat hidraulikus emelőt használtak, amelyek egyenként mintegy 40–50 tonnás terhet mozgattak meg, összesen körülbelül 2 centiméteres függőleges elmozdítással.

Nagy nehézséget jelentett, hogy a hídfő és a végkereszttartó elem között csupán 8-10 centiméternyi hely van, így olyan emelőszerkezetet kellett találniuk, amelynek megfelelő az emelőkapacitása, és elhelyezhető a rendelkezésre álló nyílásban.

Az emelés után a hídpályát hat ideiglenes máglyára terhelték a szakemberek, majd nekiláttak a régi saruk eltávolításának, illetve az újak beépítésének.

A felüljárók felújítása során megváltozik a statikai váz, a hídvégeken nagyobb mértékű igénybevételt kell majd elviselniük a felépítményt tartó saruszerkezeteknek. Ezért a több mint negyvenéves saruk szerepét korszerű, úgynevezett gömbsüvegsaruk veszik át.

A hídszerkezetet előreláthatóan jövő héten eresztik vissza a helyére.