Orbán Viktor: a Tisza Párt mögött eddig sem volt teljesítmény

„A Tiszánál teljesítmény eddig sem volt, a bizalmat pedig szétverik a lebukások. A Tisza jelszava: a választásig nem mondunk semmit, utána viszont mindent lehet” – írta bejegyzésében a miniszterelnök.

A hirado.hu azt írja, a Tisza Párt etyeki fórumán Magyar Dávid elmondta, hogy azt kérték tőlük, ne beszéljenek Ukrajnáról és az LMBTQ-témákról. Szintén Etyeken Tarr Zoltán, a párt európai parlamenti képviselője pedig egy korábban közzétett videórészletben arra hívta fel a figyelmet, hogy bizonyos ügyekről a választásokig nem szabad nyilatkozniuk, mert abba belebuknának.

Erre reagálva a miniszterelnök kiemelte a kormány gazdasági programjait, amelyekkel elmondása szerint napról napra erősítik a bizalmat:

megindult a 3 százalékos Otthon Start,

adómentes a gyed és a csed,

50 százalékkal növeltük a családi adókedvezményt,

és a postások már viszik a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a nyugdíjasoknak.

„Na, ez teljesítmény, és ez bizalmat épít. Most már mindenki elhiszi, hogy a gazdasági programunk többi lépését is megcsináljuk. Erre a mi szavunk a garancia, és a magyar politikában ma ez a legerősebb garancia. Számunkra az út nyílegyenes a választásokig: végrehajtjuk a programunkat és teljesítjük, amit vállaltunk” – írta bejegyzésében Orbán Viktor.

A Kötcsére bejelentett tiszás jelenlét kapcsán a kormányfő kijelentette, kíváncsian várja, hogy az Etyeken magát elszóló Tarr Zoltánt kiengedi-e a kiskakas a karanténból, és ezáltal újabb részletek derülnek ki arról, mi az, amit titkolnak, de a választás után meg akarnak csinálni.

„Magyarországon is fel kell készülnünk a kiskakaséktól jövő fizikai erőszakra is. Mindhiába, ahogy Babist Csehországban, úgy itthon bennünket sem lehet megállítani” – írta a miniszterelnök, emlékeztetve a cseh politikust ért támadásra.

Zárásképp Orbán Viktor hozzátette: „Most nem hátradőlni! Most kell fegyelmezettnek, határozottnak és kitartónak lenni. Csak a meló! Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen!”