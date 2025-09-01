ARÉNA
2025. szeptember 1. hétfő Egon, Egyed
Rákosrendező vasútállomás. Forrás: Wikipédia
Nyitókép: Forrás: Wikipédia

Rendkívüli ülés jöhet Rákosrendező miatt a Fővárosi Közgyűlésben

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Nem ment át a rákosrendezői tervpályázat kiírása a klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottság ülésén, ezért a beruházás megakadásának elkerülése érdekében összehívhatják a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését.

A képviselők döntése értelmében nem kerülhet a Fővárosi Közgyűlés következő ülésére a rákosrendezői tervpályázat; bár a pályázat tartalmával egyetértettek a Tisza Párt képviselői, annak kiírását már nem szavazták meg a bizottság ülésén. A közgyűlés legközelebb szeptember végén ülésezhet, ha nem hívnak össze rendkívüli ülést, akár heteket is csúszhat a tervpályázati kiírás ütemezése.

Vitézy Dávid, a testület elnöke szerint a beruházás történelmi jelentőségű lehet a főváros számára. „Budapest a rendszerváltás óta nem merte megfogalmazni azt az ambíciót, hogy képes lenne ilyen volumenű városszerkezeti tervezését és városfejlesztését saját kézben tartani, vagyis hogy ilyen volumenű fejlesztések esetén ne ingatlanfejlesztők diktálják, mit és hogyan szeretnének, hanem a város egyfajta ingatlanfejlesztői vagy városfejlesztői szerepben is megjelenjen” – fogalmazott.

A főpolgármester pénteken jelentette be, hogy kiírhatják a nemzetközi építészeti tervpályázatot, így a terület megújításának tervezőit a következő hónapokban kiválaszthatják. Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a bizottság ülésén a projekt jelenlegi állását ismertette: a terület első vételára kifizetésre került, ez a tulajdoni lapon is látszik; a birtokba adás folyamatosan zajlik, de eddig csak a terület körülbelül 8 százalékában valósult meg. „Remélem, nem a naivitás mondatja, hogy koncepcionális problémát nem látok ebben (… ). Tőlünk független a folyamat abból a szempontból, hogy az eladónak kell átadni a területet” – fogalmazott Kiss Ambrus, kiemelve: ahhoz, hogy a főváros tartani tudja a maga által felállított ütemet, szükséges haladni a tervpályázattal.

A szavazás előtt Dományi Bálint, a Rákosrendező-projekt vezetője prezentációt is tartott arról, hogy a főváros milyen városrészt szeretne létrehozni. „Fontos, hogy ez a terület a gyakorlatban is jelenítse meg a »15 perces város« ideáját, tehát helyben biztosítson minden olyan köz- és piaci alapú szolgáltatást, ami a mindennapi élethez szükséges. Ez egyben azt is jelenti, hogy a projekt keretében meg kell valósítanunk az oktatási, egészségügyi és szociális intézményeket a területen belül, és egy olyan közlekedési hálózatot kell teremtenünk, ami alapvetően a szelíd mobilitásra épül területen belül, tehát lehetővé teszi, hogy mondjuk 5 és 100 éves kor között bármilyen ott lakó vagy városhasználó biztonságosan, önállóan a közúti konfliktusok és veszélyhelyzetek nélkül tudjon eljutni a terület egyik végéből a másikba” – magyarázta.

A Tisza Párt által delegált Balogh Balázs azt mondta, bár egy tervpályázat kiírását támogatják, vagyis a bemutatott tartalmat támogatni tudják, szeretnék, ha a közgyűlés elé kerülne a szakbizottság előtt bemutatott pályázat. Hozzátette, ha az idő sürget, akkor egy rendkívüli közgyűlés összehívását is támogatják.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Belföld    Rendkívüli ülés jöhet Rákosrendező miatt a Fővárosi Közgyűlésben

fővárosi közgyűlés

rendkívüli ülés

vitézy dávid

kiss ambrus

rákosrendező

