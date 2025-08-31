Skorpiót talált a bevásárlószatyrában egy nő a magyar nagyvárosban – képek

A Facebookon terjedt el egy bejegyzés, amelyben arról számolt be valaki, hogy az egyik salgótarjáni boltban vasárolt, majd hazaérve szembesült azzal, hogy az üzlet papír bevásárlószatyrában egy skorpió is volt.

Az esetről beszámoló Nool próbálta megkeresni a bejegyzés szerzőjét, ám a nő egyelőre nem reagált, így a bővebb részletek egyelőre nem ismertek, ahogy a Facebook-poszt valóságtartalmáról sem sikerült megbizonyosodni.

Magyarországon mindenesetre nincsenek őshonos skorpiók, néhány esetben például a kárpáti skorpió (Euscorpius carpathicus) bukkant fel mint behurcolt példány (Romániából, faszállítmányokkal), de a faj nem telepszik meg nálunk.