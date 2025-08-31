ARÉNA
2025. augusztus 31. vasárnap
Nyitókép: chameleonseye/Getty Images

Skorpiót talált a bevásárlószatyrában egy nő a magyar nagyvárosban – képek

Infostart

Egy közösségi médiás fotó terjed futótűzként egy igencsak meglepő salgótarjáni esetről.

A Facebookon terjedt el egy bejegyzés, amelyben arról számolt be valaki, hogy az egyik salgótarjáni boltban vasárolt, majd hazaérve szembesült azzal, hogy az üzlet papír bevásárlószatyrában egy skorpió is volt.

Az esetről beszámoló Nool próbálta megkeresni a bejegyzés szerzőjét, ám a nő egyelőre nem reagált, így a bővebb részletek egyelőre nem ismertek, ahogy a Facebook-poszt valóságtartalmáról sem sikerült megbizonyosodni.

Magyarországon mindenesetre nincsenek őshonos skorpiók, néhány esetben például a kárpáti skorpió (Euscorpius carpathicus) bukkant fel mint behurcolt példány (Romániából, faszállítmányokkal), de a faj nem telepszik meg nálunk.

