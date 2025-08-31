Két sokk egy felvételen – gyalogos és sofőr is életveszélyben volt

Az első felvétel Budapesten, a 9. kerületi Mester utcán készült. A gyalogosok szabályosan haladtak át a kijelölt gyalogátkelőhelyen, amikor egy nő jobbról lelépett a zebrára, és megkezdte az átkelést.

„Egy Toyota Prius sofőrje látszólag megállt, hogy elengedjen egy gyalogost, majd váratlanul újra elindult, olyan közel, hogy kis híján »rálépett« a nő lábára. A helyzet érthetetlen, legfeljebb a holttérrel magyarázható, de az biztos: a sofőr manővere rendkívül veszélyes volt” – olvasható a bpiautosok.hu-n.

A második eset Komárom-Esztergom vármegyében, Tarján és Héreg között, a Kültelek telepi úton történt 2025. augusztus 25-én, délután fél hat körül. A beküldő beszámolója szerint egy Suzuki sofőrje emelkedőn, záróvonalon előzött meg egy kamiont, ezzel kis híján frontális ütközést okozva.

Mindkét eset tanulsága ugyanaz: a közlekedésben pillanatokon múlik a baj. A gyalogosok és a többi közlekedő védelme érdekében a szabályok betartása és a körültekintés mindenki felelőssége.