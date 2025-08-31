ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.59
usd:
339.39
bux:
102554.62
2025. augusztus 31. vasárnap Bella, Erika
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: BpiAutósok/YouTube

Két sokk egy felvételen – gyalogos és sofőr is életveszélyben volt

Infostart

Két hajmeresztő helyzetet is rögzített fedélzeti kamera, amelyek ismét rávilágítanak arra, mennyire fontos az elővigyázatosság a közlekedésben.

Az első felvétel Budapesten, a 9. kerületi Mester utcán készült. A gyalogosok szabályosan haladtak át a kijelölt gyalogátkelőhelyen, amikor egy nő jobbról lelépett a zebrára, és megkezdte az átkelést.

„Egy Toyota Prius sofőrje látszólag megállt, hogy elengedjen egy gyalogost, majd váratlanul újra elindult, olyan közel, hogy kis híján »rálépett« a nő lábára. A helyzet érthetetlen, legfeljebb a holttérrel magyarázható, de az biztos: a sofőr manővere rendkívül veszélyes volt” – olvasható a bpiautosok.hu-n.

A második eset Komárom-Esztergom vármegyében, Tarján és Héreg között, a Kültelek telepi úton történt 2025. augusztus 25-én, délután fél hat körül. A beküldő beszámolója szerint egy Suzuki sofőrje emelkedőn, záróvonalon előzött meg egy kamiont, ezzel kis híján frontális ütközést okozva.

Mindkét eset tanulsága ugyanaz: a közlekedésben pillanatokon múlik a baj. A gyalogosok és a többi közlekedő védelme érdekében a szabályok betartása és a körültekintés mindenki felelőssége.

Kezdőlap    Belföld    Két sokk egy felvételen – gyalogos és sofőr is életveszélyben volt

autó

gázolás

balesetveszély

közlekedik

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Németország gazdasági tükre: tizenkét grafikon a motor kifulladásáról

Németország gazdasági tükre: tizenkét grafikon a motor kifulladásáról
A német gazdaság az elmúlt évtizedben példátlan hullámzásokon ment keresztül, amelyeket tizenkét kulcsfontosságú grafikon segít nekünk megérteni. Ezek egyszerre mutatják be a pandémia sokkját, az energiaválság következményeit, valamint az ipar és a munkaerőpiac szerkezeti kihívásait. Láthatóvá válik, hogyan küzd a világ egyik legerősebb gazdasága a bizalomhiánnyal, a termelékenység hanyatlásával és az ipari modell átalakulásával. A cikk így nem pusztán adatokat közöl, hanem átfogó képet ad arról, milyen útkeresés zajlik ma Európa gazdasági motorjában.
Bóka János a Tranziton: terveink vannak Európával és az unióval

Bóka János a Tranziton: terveink vannak Európával és az unióval

A Fidesz–KDNP győzelme nem csak a magyar embereké, hanem egész Európa győzelme lesz jövőre – hangsúlyozta az európai uniós ügyekért felelős miniszter szombaton Tihanyban, a Tranzit fesztiválon.
 

Tranzit – „A legnagyobb pusztítások a háború végén szoktak lenni”

Kubatov Gábor: a sport az oktatás és a nevelés része is

Rogán Antal: Ez nem az önmarcangolás ideje, hanem az összefogásé

Vita a Tranziton: van, amiben egyetért Horn Gábor Orbán Viktorral

Tuzson Bence: a Tisza egy nem létező párt

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Északon is bővülhet majd az EU?

Északon is bővülhet majd az EU?

A közelmúlt geopolitikai fejleményei – Oroszország Ukrajna elleni háborújától kezdve Donald Trump amerikai elnök NATO-val szembeni megnyilvánulásaiig – fokozzák az uniós csatlakozás támogatását Grönlandon, Izlandon és Norvégiában. Bár az EU északi bővítése nem egyik napról a másikra történne meg, az EU vezetőinek meg kellene kezdeniük ennek előkészítését.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezek a magyar családok az iskolakezdés legnagyobb áldozatai: félmillió gyerek érintett

Ezek a magyar családok az iskolakezdés legnagyobb áldozatai: félmillió gyerek érintett

Az egyszülős családoknak az iskolakezdés komoly anyagi és lelki terhet is jelent.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thousands demonstrate across Mexico for the 130,000 missing

Thousands demonstrate across Mexico for the 130,000 missing

Thousands march through Mexico's cities urging more government action against enforced disappearances - a problem often linked to drug cartels.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 31. 06:12
Lezárul a rendőrség egyik legfontosabb akciója – íme, a mérleg
2025. augusztus 31. 05:15
Óvatosan most a Balaton környékén
×
×
×
×