Railway at Lake Balaton, Hungary
Nyitókép: pgaborphotos/Getty Images

Ha a Balatonra készül, ezzel is számolhat az utószezonban

Infostart / MTI

Továbbra is megnövelt kapacitással és többletszolgáltatásokkal készül a MÁV-csoport szeptember 1-je és 21-e között a balatoni utószezonra. Az utószezoni menetrendnek megfelelően továbbra is sűrűbben indulnak a vonatok a Balaton partjára és több férőhely áll az utasok rendelkezésére, illetve változatlanul biztosítják a nyáron megszokott mennyiségű kerékpárszállítási lehetőséget is – közölte a vasúttársaság.

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója egy a társaság hivatalos Facebook-oldalán közzétett videójában ehhez kapcsolódóan úgy fogalmazott: „ahogy a diákok visszatérnek az iskolapadba, úgy visszatérnek a FLIRT és KISS motorvonatok is a budapesti elővárosi forgalomba”. Hozzáfűzte ugyanakkor: kedvező időjárás esetén az utószezonban is sokan kelnek útra a Balaton felé, ezért minden korábbinál nagyobb kínálatot biztosítanak a Balaton irányába.

Az utószezoni menetrend összeállításánál figyelembe vették azt, hogy a fürdőzők helyét ilyenkor egyre inkább a kirándulók és a kerékpárosok veszik át – mondta.

A MÁV közleménye szerint a főváros és a déli partszakasz között a Balaton és a Tópart InterCityket, valamint a déli parti InterRégiókat tudják választani az utasok, A Balaton InterCitykben első osztályú kocsik és étkezőkocsik is közlekednek. A főszezon után ugyan már csak hétvégéken, de a Jégmadár expresszvonat közlekedik, korszerű, légkondicionált KISS emeletes motorvonattal. A Bagolyvonatok szintén járnak péntek és szombat éjszakánként Keszthely és a Déli pályaudvar között – tudatták.

Az északi part megközelítést a Kék Hullám expresszvonatok, a Vízipók sebesvonatok és a Katica InterRégiók teszik gyorsabbá, a naponta kétóránként induló Kék Hullám expresszvonatokkal érhető el a leggyorsabban Balatonfüred és Balatonalmádi a fővárosból.

Az ugyancsak naponta kétóránként közlekedő Vízipók sebesvonatok a leggyorsabb elérést kínálják Balatonakarattya, Csittényhegy, Balatonkenese, Balatonfűzfő, Alsóörs, Csopak és Balatonarács állomásig. A Katica InterRégiók Székesfehérvártól Balatonfüredig minden állomáson és megállóhelyen megállnak, kiszolgálva ezzel a kisebb településeket is.

A nyugat-dunántúli térség vasúti kapcsolatait a Balatonnal az ugyancsak kétóránként közlekedő Helikon InterRégiók biztosítják Győr–Keszthely között, míg a Tanúhegy sebesvonat hétvégente, a Lesence sebesvonat mindennap Szombathelyről indul. Szombathely és Keszthely között így már két közvetlen vonat közlekedik. Emellett Szombathely és az északi part – Badacsony, Balatonfüred – között egy Kék Hullám expresszvonat teremt közvetlen összeköttetést – olvasható a közleményben.

A nagy népszerűségnek örvendő Fenyves sebesvonatok Kaposvár és Tapolca között továbbra is kétóránként közlekednek, több járat pedig a főszezonhoz hasonlóan Pécsig meghosszabbított útvonalon közlekedik. Továbbá Tapolca és Keszthely, valamint Keszthely és Fonyód között menetrend szerinti Mávbuszok is segítik az eljutást.

Felhívták a figyelmet: a balatoni utószezonban is érdemes számítani arra, hogy a kiemelt balatoni járatokon helyjegy váltása kötelező – kivéve a Balaton partjánál lévő szakaszokat, ahol helyjegy nélkül is lehet utazni.

Tájékoztatásuk szerint az utószezoni időszakban is mindkét balatoni partszakaszra rendszeresen közlekednek olyan vonatok, melyekben nagykapacitású kerékpárszállító kocsi található: a déli partra a Tópart InterCity, az északi partra a Kék Hullám expressz és a Vízipók sebesvonat, míg Szombathelyről a Lesence és Tanúhegy sebesvonat, valamint a Kék Hullám expresszvonat, Kaposvárról (Pécsről) pedig a Fenyves sebesvonatok is kerékpárszállító kocsival közlekednek. A távolsági vonatokra a kerékpárjegy mellé kerékpárhelyjegyet is váltani kell. Minél nagyobb a vonat kerékpáros kapacitása, annál kedvezőbb a kerékpárhelyjegy ára.

