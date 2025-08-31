ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.59
usd:
339.39
bux:
102554.62
2025. augusztus 31. vasárnap Bella, Erika
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
gyász mécses
Nyitókép: Pixabay

Borzalmas tragédia egy budapesti lakásban

Infostart

Két nő holttestét találták meg egy XV. kerületi lakástűznél vasárnap, közveszély okozása miatt indult nyomozás - közölte honlapján a rendőrség.

Vasárnap hajnalban érkezett bejelentés, hogy egy XV. kerületi panelház 6. emeleti lakásában tűz van. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai oltották el a tüzet. Az eddigi információk szerint a lakásból egy nő kizuhant, egy másik holttestét a tűzoltók találták meg a lakásban.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság az esettel összefüggésben közveszély okozás gyanújával büntetőeljárást, míg a halálesetekkel kapcsolatban közigazgatási hatósági eljárást indított – olvasható a police.hu oldalon.

Kezdőlap    Belföld    Borzalmas tragédia egy budapesti lakásban

rendőrség

kizuhant

bennégett

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Másfél évnyi Tisza-víz hiányzik most az ország területéről – itt a terv

Másfél évnyi Tisza-víz hiányzik most az ország területéről – itt a terv

Annyira sok víz hiányzik a talajból Magyarországon, hogy a pótlására másfél évig „ki kellene engedni” a teljes Tiszát Tiszabecsnél – mondta Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója az InfoRádióban. Idén közel húsz beruházás indul el a víz megtartása érdekében, ősszel pedig új aszálykezelési stratégia készül.
Németország gazdasági tükre: tizenkét grafikon a motor kifulladásáról

Németország gazdasági tükre: tizenkét grafikon a motor kifulladásáról

A német gazdaság az elmúlt évtizedben példátlan hullámzásokon ment keresztül, amelyeket tizenkét kulcsfontosságú grafikon segít nekünk megérteni. Ezek egyszerre mutatják be a pandémia sokkját, az energiaválság következményeit, valamint az ipar és a munkaerőpiac szerkezeti kihívásait. Láthatóvá válik, hogyan küzd a világ egyik legerősebb gazdasága a bizalomhiánnyal, a termelékenység hanyatlásával és az ipari modell átalakulásával. A cikk így nem pusztán adatokat közöl, hanem átfogó képet ad arról, milyen útkeresés zajlik ma Európa gazdasági motorjában.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megváltoztatták a hadviselést, lassan mégis eltűnnek az ikonikus fegyverek

Megváltoztatták a hadviselést, lassan mégis eltűnnek az ikonikus fegyverek

A legtöbb, háborúban használt eszközhöz hasonlóan a kézifegyverekre is igaz, hogy egy-egy új kategória megjelenése forradalmasította a katonák hozzáállását a háborúkhoz. Míg a legtöbb ilyen kategória, az öntöltő pisztolyok, a géppuskák, vagy a gépkarabélyok megjelenésük óta pótolhatatlan fegyvereknek számítanak, addig a géppisztolyok napjainkban egyre kevesebbszer kerülnek elő. Nézzük, honnan indult a fegyvertípus története, milyen változásokon ment keresztül, és miért fog szépen lassan kikopni a piacról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csavarral érkezik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: így lehet elbukni a plusz pénzt a boltokban

Csavarral érkezik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: így lehet elbukni a plusz pénzt a boltokban

Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat: kik kapják, hol és mire lehet felhasználni az utalványt. Mutatjuk a részleteket, hogy ne maradj le semmiről!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
China and India pledge to be 'partners not rivals'

China and India pledge to be 'partners not rivals'

Xi Jinping and Narendra Modi met on the sidelines of a summit which Russia's Vladimir Putin is also attending.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 31. 12:03
Nyolcszáz milliárd forint mozdul meg Magyarországon – a lakosság is profitálhat belőle
2025. augusztus 31. 10:36
Másfél évnyi Tisza-víz hiányzik most az ország területéről – itt a terv
×
×
×
×