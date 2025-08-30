Eltűnt egy tó a Balaton közelében – ez maradt a helyén

Sok éve már, hogy a Balatonalmádi melletti Káptalanfüred domboldali tavában hol van víz, hol nincs. Most azonban az egész már csak egy száraz gödör, némi növényzet, annak jellege és pár négyzetméternyi sár emlékeztet arra, hogy itt egykor tó volt: a Köcsi-tó.

A vg.hu talált rá, hogy a Balaton Televízió felvételein is látszik, ez a tó már csak a térképeken az.

A tó létesítésére egyébként a felhagyott vöröshomokkő-bánya és az egykori agyagbánya helyén kialakult bányató tájrendezése kapcsán került sor.

A tavat sokáig táplálta a csapadék és a környék vízmozgásai, de mivel igen sekély, érzékenyen reagál arra, hogy van-e víz "kintről" vagy nincs.